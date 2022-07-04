Эракович прокомментировал слухи о переходе в «Зенит»

Центральный защитник «Црвены Звезды» Страхинья Эракович не подтвердил скорый трансфер в «Зенит».
Сообщалось, что клубы уже договорились о переходе 21-летнего серба за 10-12 миллионов евро.
– Про вас так много говорят в России в последнее время…
– Правда? Мне ничего об этом не известно.
– Все из-за того, что ходят слухи о вашем переходе в «Зенит».
– Честно – ничего об этом не слышал.
– Ну вот теперь слышите. Каково вам?
– В России хороший футбол, «Зенит» – отличный клуб. Но сейчас я футболист «Црвены Звезды».
- В прошлом сезоне Эракович провел 41 матч и отдал 1 ассист.
- Его контракт с «Црвеной Звездой» рассчитан до 2025 года.
- Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.
Источник: «Матч ТВ»