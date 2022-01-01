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Эракович прокомментировал слухи о переходе в «Зенит»

Центральный защитник «Црвены Звезды» Страхинья Эракович не подтвердил скорый трансфер в «Зенит».

Сообщалось, что клубы уже договорились о переходе 21-летнего серба за 10-12 миллионов евро.

– Про вас так много говорят в России в последнее время…

– Правда? Мне ничего об этом не известно.

– Все из-за того, что ходят слухи о вашем переходе в «Зенит».

– Честно – ничего об этом не слышал.

– Ну вот теперь слышите. Каково вам?

– В России хороший футбол, «Зенит» – отличный клуб. Но сейчас я футболист «Црвены Звезды».

  • В прошлом сезоне Эракович провел 41 матч и отдал 1 ассист.
  • Его контракт с «Црвеной Звездой» рассчитан до 2025 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.

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Источник: «Матч ТВ»

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