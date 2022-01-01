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Мор объяснил, почему «Зенит» – фаворит ретроматча против «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от ретроматча москвичей против «Зенита» (8 июля).

«Этот матч будет сильно отличаться от ветеранских и товарищеских. Будет самая настоящая заруба, тем более перед Суперкубком. Не будет никакой договорной ничьей.

«Зенит» в более выигрышном положении. Я так смотрю, средний возраст – на 10-15 лет моложе, а в товарищеских матчах значение имеет возраст и здоровье. Если в обычном футболе на поле выходят только здоровые и готовые футболисты, и там имеет значение тактика и мастерство, то в ветеранских играх выигрывает тот, кто более здоров и кто моложе. Если есть проблемы с коленями или со спиной, то как бы хорошо ты ни играл, бежать не можешь и ничего не сделаешь даже с худшим футболистом, но здоровым.

Преимущество на стороне «Зенита» – собраны те, кто закончил карьеру недавно или находятся в хорошей спортивной форме.

Прогноз? Объективно у «Зенита» моложе состав, так что «Спартаку» будет очень тяжело. Думаю, голов будет много, надеюсь, травм и карточек – мало», – сказал Мор.

  • На следующий день, 9 июля, «Зенит» и «Спартак» разыграют на «Газпром Арене» Суперкубок России.

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Источник: Metaratings

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1271

    fakeid 1 час назад

    да, мне тоже показалось, что состав зенита будет помоложе. но, в любом случае, это товарняк, так что наши друзья из тарасофки хоть здесь, надеюсь, не будут искать заговор против спартака))

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