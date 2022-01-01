Мор объяснил, почему «Зенит» – фаворит ретроматча против «Спартака»

да, мне тоже показалось, что состав зенита будет помоложе. но, в любом случае, это товарняк, так что наши друзья из тарасофки хоть здесь, надеюсь, не будут искать заговор против спартака))
Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от ретроматча москвичей против «Зенита» (8 июля).
«Этот матч будет сильно отличаться от ветеранских и товарищеских. Будет самая настоящая заруба, тем более перед Суперкубком. Не будет никакой договорной ничьей.
«Зенит» в более выигрышном положении. Я так смотрю, средний возраст – на 10-15 лет моложе, а в товарищеских матчах значение имеет возраст и здоровье. Если в обычном футболе на поле выходят только здоровые и готовые футболисты, и там имеет значение тактика и мастерство, то в ветеранских играх выигрывает тот, кто более здоров и кто моложе. Если есть проблемы с коленями или со спиной, то как бы хорошо ты ни играл, бежать не можешь и ничего не сделаешь даже с худшим футболистом, но здоровым.
Преимущество на стороне «Зенита» – собраны те, кто закончил карьеру недавно или находятся в хорошей спортивной форме.
Прогноз? Объективно у «Зенита» моложе состав, так что «Спартаку» будет очень тяжело. Думаю, голов будет много, надеюсь, травм и карточек – мало», – сказал Мор.