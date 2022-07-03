«С удовольствием надрал бы зад «Зениту». Павлюченко объяснил, почему не сыграет в ретроматче

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко сожалеет, что не сыграет в ретроматче против «Зенита» (8 июля).

«С удовольствием бы сыграл против «Зенита» и надрал бы всем им зад. (Смеется.) Но, к сожалению, не смогу быть на этом мероприятии. Меня приглашали, но у меня свой график, никак не получится принять участие.

Будет ли этот матч принципиальным? Игры между этими командами всегда носили принципиальный характер, думаю, что матч легенд не станет исключением. Все захотят победить, будет битва. Надеюсь, все закончится без драк. Главное, чтобы болельщики получили удовольствие. Прогноз? Для всех будет лучше – боевая ничья. Это классное событие», – сказал Павлюченко.