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«С удовольствием надрал бы зад «Зениту». Павлюченко объяснил, почему не сыграет в ретроматче

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко сожалеет, что не сыграет в ретроматче против «Зенита» (8 июля).

«С удовольствием бы сыграл против «Зенита» и надрал бы всем им зад. (Смеется.) Но, к сожалению, не смогу быть на этом мероприятии. Меня приглашали, но у меня свой график, никак не получится принять участие.

Будет ли этот матч принципиальным? Игры между этими командами всегда носили принципиальный характер, думаю, что матч легенд не станет исключением. Все захотят победить, будет битва. Надеюсь, все закончится без драк. Главное, чтобы болельщики получили удовольствие. Прогноз? Для всех будет лучше – боевая ничья. Это классное событие», – сказал Павлюченко.

  • На следующий день, 9 июля, «Зенит» и «Спартак» разыграют на «Газпром Арене» Суперкубок России.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии6
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    Рейтинг: +362

    кaстрюлька 38 минут назад

    Да и без тебя бомжей привычно раком поставят

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    Рейтинг: +392

    Феникс 28 1 час назад

    без драк====Неее Там же Широков будет.Без мордобоя и пинания лежачих не получится. Первыми в его прицеле судьи канеш. А там как кураж придет и другие могут попасть .

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    Рейтинг: +30

    Л.С. 1 час назад

    Очень похоже, что зассал старик.....

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    Рейтинг: +1271

    fakeid 1 час назад

    да обычный матч. я бы тут не стал нагнетать и ссориться, ведь карьеру уже все завершили. поэтому просто за красивый футбол.

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    Рейтинг: +7050

    nik55 > fakeid 1 час назад

    удивительно но здесь я с тобой согласен

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    Рейтинг: +4773

    neim > fakeid 54 минуты назад

    Но некоторые все же нагнетают, хоть и играть даже не планируют. Таковы нынче спартаковцы. И игроки и болельщики.

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