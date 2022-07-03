Родригао отказался от своих слов про фанатов. Он обвинил переводчика

Защитник «Сочи» Родригао отрекся от слов про болельщиков. Накануне он говорил, что готов играть и в их отсутствие на трибунах.

«Мне очень жаль, что случилась подобная ситуация. После игры в микст-зоне возникло недопонимание. Вопрос звучал на английском, его переводили на испанский, а я отвечал на португальском. Очевидно, что мой ответ был искажен переводчиком. Я знаю, как важна поддержка фанатов. Когда я был травмирован, они очень тепло меня поддерживали. Один матч я даже провел на фан-секторе. Это были незабываемые эмоции.

На игре с «Пари НН» было не так много болельщиков, но все они болели очень активно. За что я им благодарен. Я очень надеюсь, что на будущих играх фанатов будет больше. Без них футбол не имеет смысла», – сказал Родригао.