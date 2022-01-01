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Родригао отказался от своих слов про фанатов. Он обвинил переводчика

Защитник «Сочи» Родригао отрекся от слов про болельщиков. Накануне он говорил, что готов играть и в их отсутствие на трибунах.

«Мне очень жаль, что случилась подобная ситуация. После игры в микст-зоне возникло недопонимание. Вопрос звучал на английском, его переводили на испанский, а я отвечал на португальском. Очевидно, что мой ответ был искажен переводчиком. Я знаю, как важна поддержка фанатов. Когда я был травмирован, они очень тепло меня поддерживали. Один матч я даже провел на фан-секторе. Это были незабываемые эмоции.

На игре с «Пари НН» было не так много болельщиков, но все они болели очень активно. За что я им благодарен. Я очень надеюсь, что на будущих играх фанатов будет больше. Без них футбол не имеет смысла», – сказал Родригао.

  • Родригао близок к трансферу в «Зенит».
  • Бразилец в России с прошлого года.
  • В прошлом сезоне он провел 31 матч, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +17041

    Garrincha58 16 минут назад

    у нас кругом одни неучи ни языков не знают играть не умеют судить не умеют комментировать вообще не их дело, а вы хотите чтобы у нас футбол был на уровне европейского

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