«Хорошо, когда мало зрителей на трибунах». Родригао готов играть без фанатов, бойкотирующих матчи

Защитник «Сочи» Родригао не видит проблемы, что фанаты клубов РПЛ планируют не ходить на матчи из-за введения индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID).

«Мало зрителей на трибунах — хорошая идея. Тишина позволяет узнавать, кто есть на стадионе. И в принципе на матче не будет хулиганов. Это безопасность.

Провести весь сезон без болельщиков? Всe равно, если есть возможность играть. Конечно, предпочитаю, чтобы болельщики были. Но, если получится так, что их не будет, для меня всe равно самое главное — игра!» – сказал бразилец.