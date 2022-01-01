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«Хорошо, когда мало зрителей на трибунах». Родригао готов играть без фанатов, бойкотирующих матчи

Защитник «Сочи» Родригао не видит проблемы, что фанаты клубов РПЛ планируют не ходить на матчи из-за введения индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID).

«Мало зрителей на трибунах — хорошая идея. Тишина позволяет узнавать, кто есть на стадионе. И в принципе на матче не будет хулиганов. Это безопасность.

Провести весь сезон без болельщиков? Всe равно, если есть возможность играть. Конечно, предпочитаю, чтобы болельщики были. Но, если получится так, что их не будет, для меня всe равно самое главное — игра!» – сказал бразилец.

  • Родригао близок к трансферу в «Зенит».
  • Бразилец в России с прошлого года.
  • В прошлом сезоне он провел 31 матч, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +25694

    slavutiq70 2 часа назад

    Не будет зрителей . то не будет и спонсоров . без спонсоров не будет миллионных контрактов ....

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