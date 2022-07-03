Роналду не устраивает Тухеля. Трансфер игрока в «Челси» маловероятен

Владелец «Челси» Тодд Боли провел встречу с агентом нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Однако трансфер игрока в лондонский клуб маловероятен. Как пишет Transfer News Live со ссылкой на журналиста Роба Драпера, португалец не устраивает главного тренера «Челси» Томаса Тухеля.
Дело в том, что Тухелю нужен в атаку более энергичный, мобильный и прессингующий игрок.
- Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
- Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.
- Рыночная стоимость игрока – 30 миллионов евро.
Источник: твиттер Transfer News Live