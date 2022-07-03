Роналду не устраивает Тухеля. Трансфер игрока в «Челси» маловероятен

Владелец «Челси» Тодд Боли провел встречу с агентом нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Однако трансфер игрока в лондонский клуб маловероятен. Как пишет Transfer News Live со ссылкой на журналиста Роба Драпера, португалец не устраивает главного тренера «Челси» Томаса Тухеля.

Дело в том, что Тухелю нужен в атаку более энергичный, мобильный и прессингующий игрок.