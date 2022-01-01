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Роналду не устраивает Тухеля. Трансфер игрока в «Челси» маловероятен

Владелец «Челси» Тодд Боли провел встречу с агентом нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Однако трансфер игрока в лондонский клуб маловероятен. Как пишет Transfer News Live со ссылкой на журналиста Роба Драпера, португалец не устраивает главного тренера «Челси» Томаса Тухеля.

Дело в том, что Тухелю нужен в атаку более энергичный, мобильный и прессингующий игрок.

  • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
  • Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.
  • Рыночная стоимость игрока – 30 миллионов евро.

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Источник: твиттер Transfer News Live

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Сегодня, 11:35
Комментарии1
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    Рейтинг: +16111

    Cleaner 1 час назад

    Зачем Тухелю в команде ворчливый пенсионер???

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