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Роналду может перейти в «Челси». Боли встретился с Мендешем

В «Челси» думают над покупкой форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

На прошлой неделе владелец лондонцев Тодд Боли встретился с агентом португальца Жорже Мендешем и обсудил возможный трансфер Роналду.

  • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
  • Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.
  • Рыночная стоимость игрока – 30 миллионов евро.

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Источник: The Athletic

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Комментарии4
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    Рейтинг: +86

    Болотоход 1 час назад

    Бегает как шавка туды суды))

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    Рейтинг: +139

    NET VOINE > Болотоход 50 минут назад

    Шавка это ты.А он легенда. Где захочет там и будет играть. И голы заколачивать.

    0
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    Рейтинг: +86

    Болотоход > NET VOINE 45 минут назад

    шл ю ху в зеркале увидешь перед зеркалом)

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    Рейтинг: +366

    lipatov32 1 час назад

    С одной помойки, в другую!))))

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