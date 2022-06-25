Роналду может перейти в «Челси». Боли встретился с Мендешем

Бегает как шавка туды суды))
В «Челси» думают над покупкой форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
На прошлой неделе владелец лондонцев Тодд Боли встретился с агентом португальца Жорже Мендешем и обсудил возможный трансфер Роналду.
- Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
- Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.
- Рыночная стоимость игрока – 30 миллионов евро.
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