Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Роналду может перейти в «Челси». Боли встретился с Мендешем

Роналду может перейти в «Челси». Боли встретился с Мендешем

25 июня 2022, 21:48
5

В «Челси» думают над покупкой форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

На прошлой неделе владелец лондонцев Тодд Боли встретился с агентом португальца Жорже Мендешем и обсудил возможный трансфер Роналду.

  • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
  • Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.
  • Рыночная стоимость игрока – 30 миллионов евро.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Еще по теме:
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
«Аль-Наср» вырвал победу над «Аль-Иттифаком» (3:2), трижды забив после замены Роналду
Роналду скривился после разговора с Инфантино
Источник: The Athletic
Англия. Премьер-лига Португалия. Примейра Челси Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану Мендеш Жорже
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
lipatov32
1656183711
С одной помойки, в другую!))))
Ответить
Xiko
1656228285
Вот это будет не ожиданный трансфер! Но если это вообще реально, то посмотреть будет интересно! Но фанты МЮ максимально не оценят это)))
Ответить
Главные новости
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Родиной»
23:46
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
23:34
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов
23:29
В Аргентине все матчи остановят на 10-й минуте в честь Месси, объявившего об уходе из сборной
23:17
4
Кубок России. «Балтика» по пенальти проиграла «Крыльям Советов»
22:55
3
Кубок России. «Спартак» добыл волевую победу над «Родиной» (3:1) благодаря дублю Солари
22:44
39
«Краснодар» близок к покупке экс-партнера Роналду
22:10
1
Трансфер ЦСКА оказался на грани срыва
21:52
4
ВидеоБекхэм удивил жену большим кабачком
21:40
12
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака»
21:30
5
Все новости
Все новости
В АПЛ повторили трансферный рекорд
15:47
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
02:04
1
Грилиш вновь покинул «Манчестер Сити»
00:39
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
00:11
6
Фото«Ньюкасл» отправил в аренду немца, купленного за 85 миллионов
Вчера, 20:54
1
Фото«Лилль» продал фоварда за 60+ миллионов после покупки лучшего бомбардира Эредивизие
Вчера, 19:10
«Челси» договорился о продаже Энцо за 125 миллионов
Вчера, 19:01
Фото«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
Вчера, 19:00
Фото«Ювентус» арендовал хавбека сборной Сенегала у клуба АПЛ
Вчера, 18:51
Фото«Арсенал» продал хавбека в клуб Бундеслиги за 10 миллионов
Вчера, 16:38
ФотоБразильский форвард перешел в «Барселону»
Вчера, 15:54
2
Фото«ПСЖ» продал 18-летнего вингера за 55 миллионов
Вчера, 15:26
Фото«Милан» арендовал вингера из АПЛ с правом выкупа за 40+ миллионов
Вчера, 14:10
2
Фото«Челси» купил 18-летнего игрока сборной Италии за 47 миллионов
Вчера, 14:00
«Манчестер Сити» купит у «Челси» хавбека сборной Аргентины, которого оценивают в 100 млн
Вчера, 12:26
Фото«Челси» продал нападающего в клуб Бундеслиги за 16 миллионов
Вчера, 11:57
Реакция Флика на покупку Жезуса «Барселоной»
Вчера, 11:29
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 08:59
Фабрицио Романо раскрыл следующий клуб Мудрика
Вчера, 01:22
4
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
Вчера, 01:00
АПЛ. «Арсенал» начал защиту чемпионского титула с двух побед подряд
31 августа
Артета повторил редкое достижение в АПЛ
31 августа
«Манчестер Сити» заплатит 76 миллионов за участника ЧМ-2026
31 августа
«Челси» может перехватить у «Реала» полузащитника сборной Франции
31 августа
Фото«Ливерпуль» оформил трансфер за 145 миллионов
31 августа
3
Фото«Манчестер Сити» объявил о переходе бразильца, которого не смог купить «Зенит»
31 августа
1
«Челси» согласовал трансфер 18-летнего защитника за 40 миллионов
31 августа
Кэррик отреагировал на первую победу «Манчестер Юнайтед» в сезоне
30 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+