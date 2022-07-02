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38-летний Жирков: «Есть предложения из РПЛ. Еще поиграл бы»

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков поговорил о будущем. Вероятно, он еще поиграет в РПЛ.

«Еще годик может и поиграл бы – желание есть. И предложения в принципе тоже, в том числе из РПЛ. Но не хочется оказаться в той же ситуации, что и в «Химках». Так что не исключаю, что закончу карьеру. На таком уровне, но еще все равно поиграю. Например в Медиа лиге», – сказал Жирков.

  • Последним клубом Жиркова были «Химки».
  • 38-летний игрок провел 3 матча за клуб.
  • В августе ему исполнится 39 лет.

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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02.07.2022 20:56
Комментарии2
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    Рейтинг: +13009

    playsh 42 минуты назад

    К психиатру сходи,Юра.А лучше бери шинель,иди домой.

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    Рейтинг: +1043

    jek718875 2 часа назад

    Хватит, на скотомогильник пора

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