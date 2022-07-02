38-летний Жирков: «Есть предложения из РПЛ. Еще поиграл бы»

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков поговорил о будущем. Вероятно, он еще поиграет в РПЛ.

«Еще годик может и поиграл бы – желание есть. И предложения в принципе тоже, в том числе из РПЛ. Но не хочется оказаться в той же ситуации, что и в «Химках». Так что не исключаю, что закончу карьеру. На таком уровне, но еще все равно поиграю. Например в Медиа лиге», – сказал Жирков.