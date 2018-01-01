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Головин рассказал о роли Черчесова в сборной России на ЧМ-2018

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о бывшем главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.

«Черчесов хороший тренер. Юрьевич (Ромащенко, помощник Черчесова – прим. «Бомбардира») общался по поводу схем, расстановок.

А Черчесов был с характером. Он создал атмосферу, когда ты хочешь не просто играть, а выходить и биться за страну», — сказал Головин.

  • Черчесов возглавлял сборную с 2016 по 2021 год.
  • При нем команда дошла до 1/4 финала на ЧМ-2018.
  • Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре и выиграл с клубом чемпионат Венгрии.

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Источник: ютуб-канал Алексея Гасилина

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