Головин рассказал о роли Черчесова в сборной России на ЧМ-2018

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о бывшем главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.
«Черчесов хороший тренер. Юрьевич (Ромащенко, помощник Черчесова – прим. «Бомбардира») общался по поводу схем, расстановок.
А Черчесов был с характером. Он создал атмосферу, когда ты хочешь не просто играть, а выходить и биться за страну», — сказал Головин.
- Черчесов возглавлял сборную с 2016 по 2021 год.
- При нем команда дошла до 1/4 финала на ЧМ-2018.
- Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре и выиграл с клубом чемпионат Венгрии.
Источник: ютуб-канал Алексея Гасилина