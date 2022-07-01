Головин рассказал о роли Черчесова в сборной России на ЧМ-2018

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о бывшем главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.

«Черчесов хороший тренер. Юрьевич (Ромащенко, помощник Черчесова – прим. «Бомбардира») общался по поводу схем, расстановок.

А Черчесов был с характером. Он создал атмосферу, когда ты хочешь не просто играть, а выходить и биться за страну», — сказал Головин.