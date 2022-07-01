Хачатурянц: «Суперкубок в Петербурге – нарушение спортивного принципа. Я был против»

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал о своем отношении к тому, что «Газпром Арена» примет матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

«На мой взгляд, проведение Суперкубка России в Петербурге – это нарушение спортивного принципа.

Если бы Петербург выбрали местом проведения Суперкубка, хотя бы когда у «Динамо» гипотетически оставался шанс оказать конкуренцию «Зениту» и стать чемпионом, либо когда «Спартак» ещe не сыграл, условно, полуфинал Кубка, тогда понятно.

Выбрали Петербург, «Спартак» выиграл Кубок, а дальше – нравится, не нравится, всe равно поехали и сыграли. Но регламент не был соблюдeн. Город не был назначен заранее.

При этом все знают, что «Спартак» очень болезненно проиграл 1:7 в этом сезоне. Назначать игру в Санкт-Петербурге – это нарушение спортивного принципа. Я свою точку зрения высказал и Александру Валерьевичу Дюкову, и потом высказал на исполкоме, и голосовал против.

А когда слышу аргумент, что Суперкубок это больше шоу, а не спортивное мероприятие... Я считаю, что между «Зенитом» и «Спартаком» не может быть шоу. Даже если они завтра выйдут пять на пять играть во дворе, то будут биться насмерть. В этом прелесть нашего футбола.

Я был против проведения матча в Петербурге. И считаю, что моя позиция была правильной», – сказал Хачатурянц.