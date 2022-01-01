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Хачатурянц: «Суперкубок в Петербурге – нарушение спортивного принципа. Я был против»

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал о своем отношении к тому, что «Газпром Арена» примет матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

«На мой взгляд, проведение Суперкубка России в Петербурге – это нарушение спортивного принципа.

Если бы Петербург выбрали местом проведения Суперкубка, хотя бы когда у «Динамо» гипотетически оставался шанс оказать конкуренцию «Зениту» и стать чемпионом, либо когда «Спартак» ещe не сыграл, условно, полуфинал Кубка, тогда понятно.

Выбрали Петербург, «Спартак» выиграл Кубок, а дальше – нравится, не нравится, всe равно поехали и сыграли. Но регламент не был соблюдeн. Город не был назначен заранее.

При этом все знают, что «Спартак» очень болезненно проиграл 1:7 в этом сезоне. Назначать игру в Санкт-Петербурге – это нарушение спортивного принципа. Я свою точку зрения высказал и Александру Валерьевичу Дюкову, и потом высказал на исполкоме, и голосовал против.

А когда слышу аргумент, что Суперкубок это больше шоу, а не спортивное мероприятие... Я считаю, что между «Зенитом» и «Спартаком» не может быть шоу. Даже если они завтра выйдут пять на пять играть во дворе, то будут биться насмерть. В этом прелесть нашего футбола.

Я был против проведения матча в Петербурге. И считаю, что моя позиция была правильной», – сказал Хачатурянц.

  • Матч состоится 9 июля в 19:00 мск.
  • «Зенит» – чемпион России, «Спартак» – обладатель Кубка страны.

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Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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Сегодня, 15:32
Комментарии16
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    Рейтинг: +25011

    vladimir-7 17 минут назад

    Срочно надо исправить ошибку исполкома РФС и его президента – назначить игру
    на НЕЙТРАЛЬНОМ поле, например Сочи, Казань, Самара, не всё решают деньги,
    а решает совесть.

    0
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    Рейтинг: +1221

    fakeid 31 минуту назад

    резонанс вызвало то, что именно спартаг должен играть. я тоже был против, и не раз писал, что матч должен быть на нейтралке. но ровно до тех пор, пока кто-то не скинул статистику, по которой выяснилось, что зенит играл 4 суперкубка в москве, с московскими командами.

    и вот тут моё мнение уже поменялось. а вы не **ели ли, московские господа? снова лужу пытались продавить - хрен бы с ним. но сам факт того, что у вас по сезону выездов гораздо меньше, чем у всех остальных - тоже не смущает? цска в гости к динамо, локо к спартаку и обратно. химки. теперь ещё торпедо добавилось. и ведь хватает наглости визжать, что это полноценные выезды, когда до стадиона рукой подать, 50 рублей за автобус или метро и 20 минут времени.

    2
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    Рейтинг: +14633

    NewLife 50 минут назад

    Спасибо за правду.

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    Рейтинг: +17033

    Garrincha58 55 минут назад

    почему Зенит несколько раз играл за суперкубок в Москве это ли не нарушение спортивного принципа

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    Рейтинг: +15398

    Barmaleushka > Garrincha58 50 минут назад

    По московским "спортивным" принципам , если стадик не является домашним одного из соперников - это нейтральное поле .

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    Рейтинг: +724

    Конопляных дел мастер 56 минут назад

    Как в Москве играть, так спортивный принцип в норме. Гыгыгы

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    Рейтинг: +15398

    Barmaleushka 1 час назад

    В погоне за дешёвой славой .... решил "народным" лизнуть .

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    Рейтинг: +4390

    mopecekca > Barmaleushka 1 час назад

    его убрали из-за этого, мудила

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    Рейтинг: +10352

    alp 1 час назад

    шо, опять? давай понеслась по новой!!

    3
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    Рейтинг: +1745

    Lenin26 1 час назад

    Странная у него логика,то есть, если бы заранее назначили суперкубок в Питере зная ,что Зенит чемпион и встречался бы он с Динамо то это по спортивному ,а если встречается со Спартаком, то это уже не по спортивному,то есть ,что с Динамо,что со Спартаком стадион так и остаётся домашним для Зенита,меняются только команды с кем он играет,а с ними и как был выбран стадион по спортивному или не спортивному признаку.Феерический ....!

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    Рейтинг: +284

    Боцман52 > Lenin26 34 минуты назад

    Ты пробовал читать внимательно? "Если бы Петербург выбрали местом проведения Суперкубка, хотя бы когда у «Динамо» гипотетически оставался шанс оказать конкуренцию «Зениту» и стать чемпионом, либо когда «Спартак» ещe не сыграл, условно, полуфинал Кубка, тогда понятно." Он про Зенит чемпион не говорил "хотя бы когда у «Динамо» гипотетически оставался шанс оказать конкуренцию «Зениту» и стать чемпионом", то есть Дипамо бы играло со Спартаком за суперкубок

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    Рейтинг: +8403

    R_a_i_n 1 час назад

    Поэтому и убрали. Не принято говорить правду в РФС у нас.

    3
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    Рейтинг: +3776

    Spirit_78 2 часа назад

    Почему же никто не был против спортивного принципа во время 12 московских суперкубков? Лицемеры)

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    Рейтинг: +10352

    alp > Spirit_78 1 час назад

    да потому что это другое! )))

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    Рейтинг: +7030

    nik55 > Spirit_78 1 час назад

    это не для твоего ума

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    Рейтинг: +25688

    slavutiq70 > Spirit_78 42 минуты назад

    А не слишком много сейчас под себя подгрёб Зенит ???Система ВАР принадлежит ГАЗПРОМУ . единственный спортивный канал в стране . тоже ГАЗПРОмоский . судьи судят как нужно Газпрому так нет мало надо ещё и матч себе на арену поставить .....

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