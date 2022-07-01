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  • Хачатурянц: «Суперкубок в Петербурге – нарушение спортивного принципа. Я был против»

Хачатурянц: «Суперкубок в Петербурге – нарушение спортивного принципа. Я был против»

1 июля 2022, 15:32
17

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал о своем отношении к тому, что «Газпром Арена» примет матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

«На мой взгляд, проведение Суперкубка России в Петербурге – это нарушение спортивного принципа.

Если бы Петербург выбрали местом проведения Суперкубка, хотя бы когда у «Динамо» гипотетически оставался шанс оказать конкуренцию «Зениту» и стать чемпионом, либо когда «Спартак» ещe не сыграл, условно, полуфинал Кубка, тогда понятно.

Выбрали Петербург, «Спартак» выиграл Кубок, а дальше – нравится, не нравится, всe равно поехали и сыграли. Но регламент не был соблюдeн. Город не был назначен заранее.

При этом все знают, что «Спартак» очень болезненно проиграл 1:7 в этом сезоне. Назначать игру в Санкт-Петербурге – это нарушение спортивного принципа. Я свою точку зрения высказал и Александру Валерьевичу Дюкову, и потом высказал на исполкоме, и голосовал против.

А когда слышу аргумент, что Суперкубок это больше шоу, а не спортивное мероприятие... Я считаю, что между «Зенитом» и «Спартаком» не может быть шоу. Даже если они завтра выйдут пять на пять играть во дворе, то будут биться насмерть. В этом прелесть нашего футбола.

Я был против проведения матча в Петербурге. И считаю, что моя позиция была правильной», – сказал Хачатурянц.

  • Матч состоится 9 июля в 19:00 мск.
  • «Зенит» – чемпион России, «Спартак» – обладатель Кубка страны.

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Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Хачатурянц Ашот
Комментарии (17)
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Spirit_78
1656680157
Почему же никто не был против спортивного принципа во время 12 московских суперкубков? Лицемеры)
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R_a_i_n
1656680197
Поэтому и убрали. Не принято говорить правду в РФС у нас.
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Lenin26
1656681767
Странная у него логика,то есть, если бы заранее назначили суперкубок в Питере зная ,что Зенит чемпион и встречался бы он с Динамо то это по спортивному ,а если встречается со Спартаком, то это уже не по спортивному,то есть ,что с Динамо,что со Спартаком стадион так и остаётся домашним для Зенита,меняются только команды с кем он играет,а с ними и как был выбран стадион по спортивному или не спортивному признаку.Феерический ....!
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alp
1656681992
шо, опять? давай понеслась по новой!!
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Garrincha58
1656684018
почему Зенит несколько раз играл за суперкубок в Москве это ли не нарушение спортивного принципа
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NewLife
1656684342
Спасибо за правду.
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vladimir-7
1656686318
Срочно надо исправить ошибку исполкома РФС и его президента – назначить игру на НЕЙТРАЛЬНОМ поле, например Сочи, Казань, Самара, не всё решают деньги, а решает совесть.
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Plyash
1656693443
Всё просто,я начальник-ты дурак,ты начальник-я дурак.Аксиома.
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zigbert
1656704219
Получается как "глас вопиющего в пустыне".
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