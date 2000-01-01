Быстров заявил, что не целовал эмблему «Спартака»

Не целовал, и - ладно.
Не в "целовании" эмблемы суть игрока команды.
ИГРАЛ и за Зенит, и за Спартак отлично.
За Спартак- возможно, я предвзят - играл даже лучше, чем за Зенит.
Ушёл обратно в Зенит, потому что БАБЛИЩЕ НЕМЕРЯНОЕ предложили.
За переход из Спартака в Зенит не осуждаю: много ли людей НЕ поступили бы так же - большущий вопрос.
Удачи в жизни, Володя!
Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался об игре за «Зенит» и «Спартак».
«Даже не знаю, где лучше был. И там, и там в порядке был.
Когда перешел в «Спартак», Титов подходит и говорит: вы надоели, реально. А мы забросили к 30-й минуте двушечку, он спрашивает: как вы так бегаете? Баннер в мой адрес на трибуне «Петровского»? Я хотел его забрать на дачу», – сказал Быстров.
Быстров также добавил, что не целовал эмблему «Спартака» вопреки сложившемуся мнению.
- Быстров примет участие в матче ветеранов «Зенита» и «Спартака».
- Игра состоится 8 июля.