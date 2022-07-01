Быстров заявил, что не целовал эмблему «Спартака»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался об игре за «Зенит» и «Спартак».

«Даже не знаю, где лучше был. И там, и там в порядке был.

Когда перешел в «Спартак», Титов подходит и говорит: вы надоели, реально. А мы забросили к 30-й минуте двушечку, он спрашивает: как вы так бегаете? Баннер в мой адрес на трибуне «Петровского»? Я хотел его забрать на дачу», – сказал Быстров.

Быстров также добавил, что не целовал эмблему «Спартака» вопреки сложившемуся мнению.