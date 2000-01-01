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Быстров заявил, что не целовал эмблему «Спартака»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался об игре за «Зенит» и «Спартак».

«Даже не знаю, где лучше был. И там, и там в порядке был.

Когда перешел в «Спартак», Титов подходит и говорит: вы надоели, реально. А мы забросили к 30-й минуте двушечку, он спрашивает: как вы так бегаете? Баннер в мой адрес на трибуне «Петровского»? Я хотел его забрать на дачу», – сказал Быстров.

Быстров также добавил, что не целовал эмблему «Спартака» вопреки сложившемуся мнению.

  • Быстров примет участие в матче ветеранов «Зенита» и «Спартака».
  • Игра состоится 8 июля.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии20
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    Рейтинг: +19301

    derrik2000 45 минут назад

    Не целовал, и - ладно.
    Не в "целовании" эмблемы суть игрока команды.
    ИГРАЛ и за Зенит, и за Спартак отлично.
    За Спартак- возможно, я предвзят - играл даже лучше, чем за Зенит.
    Ушёл обратно в Зенит, потому что БАБЛИЩЕ НЕМЕРЯНОЕ предложили.
    За переход из Спартака в Зенит не осуждаю: много ли людей НЕ поступили бы так же - большущий вопрос.
    Удачи в жизни, Володя!

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    Рейтинг: +12966

    playsh 50 минут назад

    Эмблему ты не целовал,это точно,а вот жопу Спартаку целовал регулярно,что бы не выкинули тебя назад.Так и играл в страхе.Припоминай,физдюк поганый.

    3
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    Рейтинг: +82

    Аден 1 час назад

    крыса двуличная, видно, что бомжацкий выродок.

    4
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    Рейтинг: +717

    Конопляных дел мастер 1 час назад

    Ну это запаDло целовать хряковские непотребности. Гыгыгы

    0
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    Рейтинг: +164

    dragoff 1 час назад

    Псина кутылая... Еще и пиз...бол

    3
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    Рейтинг: +5708

    Давид59 1 час назад

    https://youtu.be/PCf-NFDF890

    3
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    ...
    Рейтинг: +14154

    Fusballer > Давид59 50 минут назад

    Ахаха)))

    0
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    Рейтинг: +10348

    alp > Давид59 4 минуты назад

    лучше 1000 слов!

    0
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    Рейтинг: +778

    jet andy 1 час назад

    Очередной песдобол.

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    Рейтинг: +1178

    fakeid 1 час назад

    да рыло он обыкновенное. как вернулся из гей-спартака - так сразу побежал в гей-клуб, где и отхватил по рылу, о чём свидетельствует соответствующий видос на ютубе. в спартаге все такие раньше были. дзюбу, бакаева и глушенкова спасли. ну и ещё по мелочи.

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    Рейтинг: +164

    dragoff > fakeid 1 час назад

    единственный гей-клуб в нашей стране - это сраная бомжатня, где отправленный накуй из мужского коллектива Спартака вор и покер Зюба, сумел на всю страну снять порно даже с муслимом из Ирана. Так что завали свое хайло и иди мамке своей отлизывать

    10
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    Рейтинг: +286

    Ollegator > fakeid 1 час назад

    То есть то, что дзюба на камеру др*ч устроил на всю страну - это вы его так спасли?)

    7
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    Рейтинг: +82

    Аден > Ollegator 1 час назад

    научили дЗюпу этому.

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    Рейтинг: +1178

    fakeid > Ollegator 46 минут назад

    вот мне только одно интересно: почему вдруг дзюба считается представителем спартака (гей-сообщества) только из-за того, что продемонстрировал на камеру свой член (у него он, хотя бы, есть, судя по видео - в отличие от тарасофских девочек, которые писают сидя).
    известно даже , кому именно он этот видос скидывал - марии орзул. женщина эффектная, мало кто устоял бы. тем не менее: из-за одного личного косяка, который не должен был стать публичным, на дзюбе теперь забивают гвозди, и, почему-то, считают геем. влажные тарасофские мечты, видимо. лично ты об этом не писал, но другие до тебя постарались.

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    Рейтинг: +1178

    fakeid > Аден 45 минут назад

    дзюба однажды спустил на стенку, а твоя мамка этим воспользовалась, в результате чего на свет появился школьнег аден. гы-гы.

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    Рейтинг: +1178

    fakeid > dragoff 41 минуту назад

    блджад, даже страшно представить, что произойдёт с твоим рылом, когда ты увидишь настоящее порно, а не прикол-видос из раздевалки, на которое ты страстно наяриваешь, похрюкивая и повизгивая вместе со своей мамкой. ахаха! гы-гы-гы!

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    Рейтинг: +164

    dragoff > fakeid 23 минуты назад

    Ты, даже не оппонент для спора))))) Ты. просто больной, маленький дауненок)))))) Хотя, для людей страдающих этой болезнью, сравнение с тобой - оскорбление... Поэтому, ты просто выродок мамкиной вагины.

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    Рейтинг: +82

    Аден > fakeid 21 минуту назад

    петручо, не вальтуй. Там разве за твоей шкурой-мамкой успеет кто? Я жене виноват, что тебя "поддельного" узбеки через жопу твоей мамки делали. Расслабься.

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    Рейтинг: +1178

    fakeid > dragoff 16 минут назад

    ну почему же. я вполне могу тебя вы*бсти и вынести в одну калитку, только дай повод, новоявленное рыло защеканское. других достойных оппонентов у тебя здесь точно не будет, а я смогу)

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    Рейтинг: +1178

    fakeid > Аден 15 минут назад

    что ты там продзюбил? повтори, я не понял твой визг, внебрачное рыло со стенки!

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