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Быстров заявил, что не целовал эмблему «Спартака»

1 июля 2022, 12:59
20

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался об игре за «Зенит» и «Спартак».

«Даже не знаю, где лучше был. И там, и там в порядке был.

Когда перешел в «Спартак», Титов подходит и говорит: вы надоели, реально. А мы забросили к 30-й минуте двушечку, он спрашивает: как вы так бегаете? Баннер в мой адрес на трибуне «Петровского»? Я хотел его забрать на дачу», – сказал Быстров.

Быстров также добавил, что не целовал эмблему «Спартака» вопреки сложившемуся мнению.

  • Быстров примет участие в матче ветеранов «Зенита» и «Спартака».
  • Игра состоится 8 июля.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Быстров Владимир
Комментарии (20)
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jet andy
1656670379
Очередной песдобол.
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Давид59
1656670402
https://youtu.be/PCf-NFDF890
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Plyash
1656672112
Эмблему ты не целовал,это точно,а вот жопу Спартаку целовал регулярно,что бы не выкинули тебя назад.Так и играл в страхе.Припоминай,физдюк поганый.
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derrik2000
1656672465
Не целовал, и - ладно. Не в "целовании" эмблемы суть игрока команды. ИГРАЛ и за Зенит, и за Спартак отлично. За Спартак- возможно, я предвзят - играл даже лучше, чем за Зенит. Ушёл обратно в Зенит, потому что БАБЛИЩЕ НЕМЕРЯНОЕ предложили. За переход из Спартака в Зенит не осуждаю: много ли людей НЕ поступили бы так же - большущий вопрос. Удачи в жизни, Володя!
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житель СПб
1656677931
Вот эти быстровы, денисовы... Игроки неплохие были, а вот с душонкой - большие проблемы... Даже и говорить о них не хочется.
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Беспонтий
1656679528
володя тот ещё сладкий мерзавчик хотя может это имя даёт такую епитимью человечку
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derrik2000
1656679774
Читаю, читаю оскорбления в адрес Быстрова... Почему-то никто не хочет написать, что из более заклятых "спортивных врагов" - Барселоны и Реала - ЗВЁЗДЫ МИРОВОЙ ВЕЛИЧИНЫ играли и Барселоне, и в Реале. Напомнить??? Луис Энрике, Бернд Шустер, Луиш Фигу, Микаэль Лаудруп. Им-то что нужно было от перехода? Правильно - БАБЛИЩЕ! Но их никто не осуждал и не осуждает. А здесь питерского пацана Воффка Быстрова поливают. Сначала пусть кому-то из "критиков" предложат сумму за какой-то ЗАКОННЫЙ (с точки зрения ЗАКОНА) поступок, которую предложил Зенит ВоФФке, и он с негодованием откажется. Вот потом пусть и осуждает. Но что-то мне подсказывает, что будет всё даже быстрее, чем у ВоФФки. )))))))))))
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Garrincha58
1656684358
молодец Быстров правильно всё делал и сейчас на ТВ говорит всегда по делу чем некоторые Тихоновы да Мостовые то что им скажут
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Mariner
1656687136
В смысле не целовал!? Я-то помню! И тысячи фанатов помнят. Вовочка, нынче времена интернета, который не даст забыть! Поцеловать ромб Спартака - это как съесть кусок дерьмя или отсосать у мужика. Такое никто и никогда не забывает. Поцеловал ромб спартака - всё, зашкварился на всю жизнь. И место тебе только среди таких же.
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