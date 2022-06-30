РФС запретил «Арсеналу» регистрировать новых футболистов

«Арсенал» наказан запретом на регистрацию новичков. Соответствующее решение приняла Палата РФС по разрешению споров.
Тульский клуб не рассчитался с центральным защитником Тарасом Бурлаком.
РФС обязал «Арсенал» погасить задолженность по зарплате за май 2022 года, а также возместить другие расходы с учетом процентов за нарушение сроков выплат.
- Бурлак выступал за команду с августа 2020 года.
- За 2 сезона он провел 20 матчей без голевых действий.
- Сегодня истекает контракт 32-летнего футболиста с «Арсеналом».
Источник: сайт РФС