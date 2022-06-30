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РФС запретил «Арсеналу» регистрировать новых футболистов

«Арсенал» наказан запретом на регистрацию новичков. Соответствующее решение приняла Палата РФС по разрешению споров.

Тульский клуб не рассчитался с центральным защитником Тарасом Бурлаком.

РФС обязал «Арсенал» погасить задолженность по зарплате за май 2022 года, а также возместить другие расходы с учетом процентов за нарушение сроков выплат.

  • Бурлак выступал за команду с августа 2020 года.
  • За 2 сезона он провел 20 матчей без голевых действий.
  • Сегодня истекает контракт 32-летнего футболиста с «Арсеналом».

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Источник: сайт РФС

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30.06.2022 22:53
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