РФС запретил «Арсеналу» регистрировать новых футболистов

«Арсенал» наказан запретом на регистрацию новичков. Соответствующее решение приняла Палата РФС по разрешению споров.

Тульский клуб не рассчитался с центральным защитником Тарасом Бурлаком.

РФС обязал «Арсенал» погасить задолженность по зарплате за май 2022 года, а также возместить другие расходы с учетом процентов за нарушение сроков выплат.