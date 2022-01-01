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Сергеев подвел итоги дебютного сезона в «Зените»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал свои первые месяцы в петербургском клубе.

  • Форварда купили у «Крыльев Советов» в январе этого года.
  • Он забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 15 матчах.

- Вы довольны тем, как провели дебютный сезон в РПЛ?

- Если скажу нет и что всегда хочется большего, мне не поверят. В целом доволен, конечно. Сейчас важно не останавливаться, прибавлять.

Впереди полноценный сезон, в котором надо показать свой максимум как в командной, так и в личной статистике.

- Трудно было привыкать к игре в чемпионской команде?

- Такой переход сложен в первую очередь психологически. Ты идешь, можно сказать, с самых низов, дебютируешь в Премьер-лиге с «Крыльями», и тут поступает предложение, от которого невозможно отказаться.

Я сразу решил, что буду работать, доказывать свою состоятельность. Спустя рукава не тренировался. Это и помогло.

- Сейчас вы уже полностью адаптировались в «Зените»?

- В целом – да. Процентов на 90. В каких-то моментах, может, еще не всегда хватает взаимопонимания.

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Источник: сайт «Зенита»

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