Сергеев подвел итоги дебютного сезона в «Зените»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал свои первые месяцы в петербургском клубе.
- Форварда купили у «Крыльев Советов» в январе этого года.
- Он забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 15 матчах.
- Вы довольны тем, как провели дебютный сезон в РПЛ?
- Если скажу нет и что всегда хочется большего, мне не поверят. В целом доволен, конечно. Сейчас важно не останавливаться, прибавлять.
Впереди полноценный сезон, в котором надо показать свой максимум как в командной, так и в личной статистике.
- Трудно было привыкать к игре в чемпионской команде?
- Такой переход сложен в первую очередь психологически. Ты идешь, можно сказать, с самых низов, дебютируешь в Премьер-лиге с «Крыльями», и тут поступает предложение, от которого невозможно отказаться.
Я сразу решил, что буду работать, доказывать свою состоятельность. Спустя рукава не тренировался. Это и помогло.
- Сейчас вы уже полностью адаптировались в «Зените»?
- В целом – да. Процентов на 90. В каких-то моментах, может, еще не всегда хватает взаимопонимания.