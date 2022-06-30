Абаскаль рассказал о целях «Спартака» на сезон

Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о целях «Спартака» на предстоящий сезон.

— Вы уже четвертый тренер в «Спартаке» за год. Какие у вас цели на предстоящий сезон? Поставлены ли они уже вами?

— Моя цель — всегда становиться лучше. С каждой тренировкой становиться только лучше себя предыдущего. Чтобы на завтрашней тренировке мы были сильнее, чем на сегодняшней. Нам нужно работать над собой и максимально прогрессировать.

О глобальных целях на сезон мы пока не говорим, потому что чемпионат России еще даже не начался. Чем больше ожиданий, тем больнее будет после возможных неудач в дальнейшем.

— Ваш ответ о целях становиться лучше никто не поймет. Какие у вас конкретные цели?

— Чемпионат еще не начался. Если хотите, можете сами обозначить цель.

— Стать чемпионом.

— Хорошо, значит, такая ваша цель.

— А ваша?

— Чтобы каждая следующая тренировка была лучше, чем предыдущая. Повторю еще раз: мы должны побеждать каждый день. На каждой тренировке.

Победа достигается множеством разных факторов. И мы должны каждый день работать над этим и к этому идти. Таково мое убеждение.