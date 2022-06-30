Абаскаль рассказал о целях «Спартака» на сезон

Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о целях «Спартака» на предстоящий сезон.
— Вы уже четвертый тренер в «Спартаке» за год. Какие у вас цели на предстоящий сезон? Поставлены ли они уже вами?
— Моя цель — всегда становиться лучше. С каждой тренировкой становиться только лучше себя предыдущего. Чтобы на завтрашней тренировке мы были сильнее, чем на сегодняшней. Нам нужно работать над собой и максимально прогрессировать.
О глобальных целях на сезон мы пока не говорим, потому что чемпионат России еще даже не начался. Чем больше ожиданий, тем больнее будет после возможных неудач в дальнейшем.
— Ваш ответ о целях становиться лучше никто не поймет. Какие у вас конкретные цели?
— Чемпионат еще не начался. Если хотите, можете сами обозначить цель.
— Стать чемпионом.
— Хорошо, значит, такая ваша цель.
— А ваша?
— Чтобы каждая следующая тренировка была лучше, чем предыдущая. Повторю еще раз: мы должны побеждать каждый день. На каждой тренировке.
Победа достигается множеством разных факторов. И мы должны каждый день работать над этим и к этому идти. Таково мое убеждение.
- 33-летний Абаскаль перешел в «Спартак» из «Базеля».
- Он сменил Паоло Ваноли, который ушел из клуба по семейным обстоятельствам.
- Контракт с новым тренером рассчитан на 2 года.