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Абаскаль рассказал о целях «Спартака» на сезон

30 июня 2022, 15:20
20

Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о целях «Спартака» на предстоящий сезон.

— Вы уже четвертый тренер в «Спартаке» за год. Какие у вас цели на предстоящий сезон? Поставлены ли они уже вами?

— Моя цель — всегда становиться лучше. С каждой тренировкой становиться только лучше себя предыдущего. Чтобы на завтрашней тренировке мы были сильнее, чем на сегодняшней. Нам нужно работать над собой и максимально прогрессировать.

О глобальных целях на сезон мы пока не говорим, потому что чемпионат России еще даже не начался. Чем больше ожиданий, тем больнее будет после возможных неудач в дальнейшем.

— Ваш ответ о целях становиться лучше никто не поймет. Какие у вас конкретные цели?

— Чемпионат еще не начался. Если хотите, можете сами обозначить цель.

— Стать чемпионом.

— Хорошо, значит, такая ваша цель.

— А ваша?

— Чтобы каждая следующая тренировка была лучше, чем предыдущая. Повторю еще раз: мы должны побеждать каждый день. На каждой тренировке.

Победа достигается множеством разных факторов. И мы должны каждый день работать над этим и к этому идти. Таково мое убеждение.

  • 33-летний Абаскаль перешел в «Спартак» из «Базеля».
  • Он сменил Паоло Ваноли, который ушел из клуба по семейным обстоятельствам.
  • Контракт с новым тренером рассчитан на 2 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (20)
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ilichkadr
1656592149
Каков поп, таков и приход. Чем достигается, над чем работать и к чему идти - словесный понос ни о чём.
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Беспонтий
1656593197
" В наш сyгyбо меpкантильный век каждый индивидyyм, в силy своих концепций и yнификаций, катастpофически мистифициpyя абстpакцию, имманентно эволюциониpyет в цеpебpальных сфеpах, находясь во власти своих феноменистических тенденций." уникальная фантасмагория кем то изложенная в восьмидесятых а до сих пор эта чушь применима в различных случаях созерцания и попутной обструкции
Ответить
алдан2014
1656593461
По ни чем неподтвержденным лозунгам очень сильно смахивает на одного Олега.. да да которого трибуны посылали,а он всё не уходил
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derrik2000
1656594042
Очередной "говоритель ротом". Сладкая парочка - Федун и башкирка - как всегда при назначении ГТ приняли "нестандартное решение". Ему бы проповедником куда-нибудь, ну, например, к евангелистам... )))
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alefreddy
1656594062
быть не хуже 10 места
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NewLife
1656594482
Хорошо вытер ноги о синит экспресс и лишил немытых троллей последующего тявкания.
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VVM1964
1656595918
С нынешним составом о каких целях может идти речь ? Если в прошлом году я скептически относился к завоеванию хоть какого призового места и рассчитывал что будем в пятерке, то теперь даже и не знаю чего ждать ?((( p.s. Спасибо конечно за кубок - тут конечно молодцы ( хоть и не без доли везения ) !!!
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vladimir-7
1656597692
Абаскаль: сами говорите, что в команде за год поменялось три тренера, а я, что РЫЖИЙ, я просто, четвертый.
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_Marqella_
1656610016
Скользкий типок,не протянет и пол года...
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