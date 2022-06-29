Клопп запросил «Ливерпуль» купить Беллингема на замену Хендерсону

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хочет видеть в команде полузащитника «Боруссии» Д Джуда Беллингема. Немец попросил руководство осуществить трансфер, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на журналиста Даниэля Виктора.

Сумма сделки может составить 100 миллионов евро. В Беллингеме «Ливерпуль» видит замену капитану Джордану Хендерсону.

Беллингем – воспитанник «Бирмингема».

В минувшем сезоне Бундеслиги Беллингем провел 32 матча, забил 3 гола, сделал 8 ассистов.

Беллингем также интересен «Манчестер Юнайтед».

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное