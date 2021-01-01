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Клопп запросил «Ливерпуль» купить Беллингема на замену Хендерсону

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хочет видеть в команде полузащитника «Боруссии» Д Джуда Беллингема. Немец попросил руководство осуществить трансфер, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на журналиста Даниэля Виктора.

Сумма сделки может составить 100 миллионов евро. В Беллингеме «Ливерпуль» видит замену капитану Джордану Хендерсону.

  • Беллингем – воспитанник «Бирмингема».
  • В минувшем сезоне Бундеслиги Беллингем провел 32 матча, забил 3 гола, сделал 8 ассистов.
  • Беллингем также интересен «Манчестер Юнайтед».

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +541

    SpartakMoskwa 1 час назад

    Белингем для Боруссии золотая жила, кто больше предложит туда и продадут, 100 лямов за него мало

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