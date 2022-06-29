Осинькин рассказал о задаче «Крыльев Советов» на следующий сезон РПЛ

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о задачах клуба на следующий сезон.

– Какие у вас цели на следующий сезон? Как удержать тот уровень, который был в прошлом сезоне?

– У нас нет сверхзадачи выиграть чемпионат. Мы хотим расти, мы не хотим занимать место ниже, чем в прошлом сезоне. Мы сможем идти вперед, на верхние места турнирной таблицы.

Надеюсь, что наши футболисты будут становиться сильнее, и от этого место в таблице будет улучшаться.

«Крылья» заняли 8-е место в прошлом сезоне РПЛ.

Новый сезон стартует 15 июля.

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