Осинькин рассказал о задаче «Крыльев Советов» на следующий сезон РПЛ

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о задачах клуба на следующий сезон.
– Какие у вас цели на следующий сезон? Как удержать тот уровень, который был в прошлом сезоне?
– У нас нет сверхзадачи выиграть чемпионат. Мы хотим расти, мы не хотим занимать место ниже, чем в прошлом сезоне. Мы сможем идти вперед, на верхние места турнирной таблицы.
Надеюсь, что наши футболисты будут становиться сильнее, и от этого место в таблице будет улучшаться.
- «Крылья» заняли 8-е место в прошлом сезоне РПЛ.
- Новый сезон стартует 15 июля.
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Источник: сайт «Крыльев Советов»