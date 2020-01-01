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Ломаев рассказал, кто из вратарей его ориентир

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал, на кого из коллег он хочет быть похожим.

– Есть какой-то критерий, после которого ты скажешь: «Я топ, я красавчик»?

– За сборную России на чемпионате мира надо сыграть, выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. А что? Все это реально, если работать. Мне, кстати, очень важны еврокубки. Не хотел бы всю карьеру играть без них.

Поэтому если через два-три года будет предложение даже меньшее по деньгами, но с шансами поиграть в еврокубках, выберу его.

Это же невероятно: хочется когда-нибудь выйти в Лиге чемпионов и тащить как Тибо Куртуа, чтобы на тебя смотрел весь мир.

  • 23-летний Ломаев выступает за «Крылья» с 2020 года.
  • В прошлом сезоне голкипер пропустил 34 гола в 28 матчах.
  • Ломаев – воспитанник «Чертаново».

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Источник: Sports.ru

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Комментарии1
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    Рейтинг: +325

    Феникс 28 2 часа назад

    если через два-три года будет предложение======если через два-три года будет обнуленный рулить, то не будет никаких предложений никому.

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