Ломаев рассказал, кто из вратарей его ориентир

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал, на кого из коллег он хочет быть похожим.

– Есть какой-то критерий, после которого ты скажешь: «Я топ, я красавчик»?

– За сборную России на чемпионате мира надо сыграть, выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. А что? Все это реально, если работать. Мне, кстати, очень важны еврокубки. Не хотел бы всю карьеру играть без них.

Поэтому если через два-три года будет предложение даже меньшее по деньгами, но с шансами поиграть в еврокубках, выберу его.

Это же невероятно: хочется когда-нибудь выйти в Лиге чемпионов и тащить как Тибо Куртуа, чтобы на тебя смотрел весь мир.

23-летний Ломаев выступает за «Крылья» с 2020 года.

В прошлом сезоне голкипер пропустил 34 гола в 28 матчах.

Ломаев – воспитанник «Чертаново».

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное