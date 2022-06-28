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В «Интере» подтвердили аренду Лукаку

28 июня 2022, 00:23

Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта анонсировал возвращение нападающего Ромелу Лукаку.

«Хочу поблагодарить всех, кто причастен к этой сделке. Мы проделали большую работу. Переговоры сейчас на стадии завершения», – сказал Маротта.

Ожидается, что на этой неделе бельгиец пройдет медобследование, после чего о трансфере объявят официально.

Сообщалось, что «Интер» арендует Лукаку на один сезон за 8 миллионов евро, еще 4 миллиона «Челси» может получить в виде бонусов.

  • «Челси» купил Лукаку у «Интера» в 2021 году за 113 миллионов евро.
  • В прошлом сезоне форвард забил 15 голов в 44 матчах.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Челси Интер Лукаку Ромелу
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