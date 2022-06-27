Мане сделал комплимент Кану

Нападающий «Баварии» Садио Мане встретился с председателем правления клуба Оливером Каном. Сенегалец сделал руководителю комплимент.
«Хочу выглядеть в вашем возрасте так же, как вы», – сказал Мане.
- Кану 53 года, больше всего матчей в карьере он провел за «Баварию».
- Кан участвовал в переговорах по трансферу Мане из «Ливерпуля».
- В прошедшем сезоне Мане провел 51 матч, забил 23 гола и сделал 5 ассистов.
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Источник: твиттер ᴇѕᴇᴛꜰсв