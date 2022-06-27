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Мане сделал комплимент Кану

27 июня 2022, 00:18

Нападающий «Баварии» Садио Мане встретился с председателем правления клуба Оливером Каном. Сенегалец сделал руководителю комплимент.

«Хочу выглядеть в вашем возрасте так же, как вы», – сказал Мане.

  • Кану 53 года, больше всего матчей в карьере он провел за «Баварию».
  • Кан участвовал в переговорах по трансферу Мане из «Ливерпуля».
  • В прошедшем сезоне Мане провел 51 матч, забил 23 гола и сделал 5 ассистов.

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Источник: твиттер ᴇѕᴇᴛꜰсв
Германия. Бундеслига Бавария Мане Садио
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