Овечкин: «Матч за «Динамо» против «Амкала» запомнится мне на всю жизнь»

Хоккеист Александр Овечкин поделился эмоциями от товарищеского матча за «Динамо» против «Амкала» (5:0). Он провел на поле 11 минут.
«Спасибо огромное «Динамо» за то, что осуществили мою мечту сыграть за родной клуб! Это незабываемые эмоции для меня, моей семьи и друзей! Этот момент запомнится мне на всю жизнь», – написал Овечкин в социальной сети.
- Овечкин забил победный мяч.
- Специально для матча Овечкин подписал контракт с «Динамо».
- Овечкин – воспитанник хоккейного «Динамо».
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Источник: Бомбардир.ру