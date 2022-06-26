Овечкин: «Матч за «Динамо» против «Амкала» запомнится мне на всю жизнь»

Хоккеист Александр Овечкин поделился эмоциями от товарищеского матча за «Динамо» против «Амкала» (5:0). Он провел на поле 11 минут.

«Спасибо огромное «Динамо» за то, что осуществили мою мечту сыграть за родной клуб! Это незабываемые эмоции для меня, моей семьи и друзей! Этот момент запомнится мне на всю жизнь», – написал Овечкин в социальной сети.

Овечкин забил победный мяч.

Специально для матча Овечкин подписал контракт с «Динамо».

Овечкин – воспитанник хоккейного «Динамо».

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