Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
2 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
3 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
Тест: угадай футболиста по его экзотической стране

Овечкин: «Матч за «Динамо» против «Амкала» запомнится мне на всю жизнь»

Хоккеист Александр Овечкин поделился эмоциями от товарищеского матча за «Динамо» против «Амкала» (5:0). Он провел на поле 11 минут.

«Спасибо огромное «Динамо» за то, что осуществили мою мечту сыграть за родной клуб! Это незабываемые эмоции для меня, моей семьи и друзей! Этот момент запомнится мне на всю жизнь», – написал Овечкин в социальной сети.

  • Овечкин забил победный мяч.
  • Специально для матча Овечкин подписал контракт с «Динамо».
  • Овечкин – воспитанник хоккейного «Динамо».

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
Глушаков – Овечкину о матче с «Амкалом»: «Хватит народ веселить. Ты чего творишь?» 1
«Дядь, так не надо!». Сибскана из «Амкала» раскрыл детали стычки с Паршивлюком 1
Лещук – об Умярове: «Хвастаться подлым поступком – это очень низко. Такой человек, че» 4
Источник: Бомбардир.ру

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 16:54
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11