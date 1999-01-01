Глушаков – Овечкину о матче с «Амкалом»: «Хватит народ веселить. Ты чего творишь?»

Глушакову выйти в хоккей поиграть...Народ любит веселиться.
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал участие хоккеиста Александра Овечкина в товарищеском матче «Динамо» против «Амкала» (5:0).
«Если человек талантливый, то должен быть талантлив во всeм. Я Сашу хорошо знаю и вчера ему тоже сказал: «Хватит народ веселить. Ты чего творишь?». Вчера переписывались с ним, посмеялись немного», – рассказал Глушаков.
- Овечкин забил победный мяч.
- Специально для матча Овечкин подписал контракт с «Динамо».
- В мае сообщалось, что Глушаков перейдет в «Динамо».
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