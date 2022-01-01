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Товарищеский матч. «Динамо» в дебютной игре Йокановича разгромило «Амкал», у Овечкина победный гол

«Динамо» в товарищеском матче переиграло блогерскую команду «Амкал». Четыре из пяти голов были забиты в последние десять минут.

Победный мяч забил хоккеист Александр Овечкин, выведший «Динамо» с капитанской повязкой. После гола Овечкина заменили.

Это был дебютный матч в «Динамо» для главного тренера Славиши Йокановича.

Товарищеский матч

Динамо (Москва) – Амкал (Москва) – 5:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Овечкин, 11; 2:0 – Тюкавин, 82; 3:0 – Комличенко, 86 (с пенальти); 4:0 – Гладышев, 87; 5:0 – Тюкавин, 90.

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 22:03
Комментарии1
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    Рейтинг: +3426

    Axe111 22 минуты назад

    БЛОГЕРСКАЯ КОМАНДА

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