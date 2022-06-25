Трансфер Кунде в «Барселону» зависит от Дембеле

«Барселона» задерживает покупку защитника «Севильи» Жюля Кунде из-за своего форварда Усмана Дембеле.

Дело в том, что в случае ухода Дембеле «Барселоне» придется купить форварда «Лидса» Рафинью. В таком случае каталонцам может не хватить денег на Кунде.

У Дембеле истек контракт, но есть вероятность его продления.

В прошлом году 23-летний Кунде дебютировал за сборную Франции.

В прошлом сезоне у Кунде 44 матча, 3 гола, 1 ассист.

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