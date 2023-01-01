Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
2 Тест: угадай футболиста по любимому животному
Тест: угадай футболиста по любимому животному
3 Тест: угадайте футболиста по улыбке
Тест: угадайте футболиста по улыбке

Мане: «В день моих матчей в Сенегале никто не работает»

Новичок «Баварии» Садио Мане рассказал, как к нему относятся в Сенегале.

«Когда футболист переходит в новый клуб, его семья и люди из его родной страны счастливы. Это дополнительно мотивирует.

В день моих матчей в Сенегале никто не работает. Это как праздник. Все смотрят на меня по телевизору. Теперь никто в Сенегале не будет работать, когда играет «Бавария», – заявил 30-летний нападающий.

  • «Бавария» купила Мане у «Ливерпуля» за 32 миллиона евро + бонусы.
  • Стороны заключили контракт на 3 года.
  • За сборную Сенегала форвард провел 91 матч, забил 33 гола и сделал 20 ассистов.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
Салах прокомментировал уход Мане в «Баварию» 1
«Бавария» ответила на шутку «Спартака» про Мане и Соболева 9
Мане назвал лучшие голы за «Ливерпуль». Мяч «Баварии» – в списке: «Прости, Ману»
Источник: Bayern & Germany

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 16:43
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +65

    Болотоход 31 минуту назад

    Малком- когда играет зенит люди выключают коробок и идут купаться!!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +16029

    Cleaner 34 минуты назад

    Скромняга Мане...)

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11