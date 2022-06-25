Мане: «В день моих матчей в Сенегале никто не работает»

Новичок «Баварии» Садио Мане рассказал, как к нему относятся в Сенегале.
«Когда футболист переходит в новый клуб, его семья и люди из его родной страны счастливы. Это дополнительно мотивирует.
В день моих матчей в Сенегале никто не работает. Это как праздник. Все смотрят на меня по телевизору. Теперь никто в Сенегале не будет работать, когда играет «Бавария», – заявил 30-летний нападающий.
- «Бавария» купила Мане у «Ливерпуля» за 32 миллиона евро + бонусы.
- Стороны заключили контракт на 3 года.
- За сборную Сенегала форвард провел 91 матч, забил 33 гола и сделал 20 ассистов.
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Источник: Bayern & Germany