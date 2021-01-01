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Судья Мешков рассказал о спорах с Галицким и Карпиным

Футбольный арбитр Виталий Мешков вспомнил о послематчевых разговорах с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким и главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным.

– Самый экстремальный визит постороннего в судейскую в вашей карьере?

– С крайностями не встречался. Выделю два диалога с Сергеем Галицким, пожелал бы всем судьям пройти такое – полемику с большим футбольным деятелем и воспитанным человеком, уважительно относящимся к собеседнику даже в сложном эмоциональном состоянии.

Естественно, он приходил не поздравить судей с хорошей работой, но общался корректно, слушал и слышал доводы. Для меня это был определенный личностный рост.

С Карпиным получился более эмоциональный разговор, он сам по себе более горяч. Дискуссия профессионалов, в которой судья как управленец обязан выглядеть достойно, – хорошая школа.

Мы работаем с живыми людьми, и, если не забиваемся в угол, общаясь с сильными мира сего, это определенная марка качества.

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Источник: «Матч ТВ»

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