Чеферин ответил на жалобы Гвардиолы и Клоппа по поводу плотного календаря

Президент УЕФА Александер Чеферин отреагировал на претензии Хосепа Гвардиолы и Юргена Клоппа.

Тренеры «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» неоднократно жаловались на большое количество матчей в сезоне.

«Легко нападать на ФИФА и УЕФА, но все просто. Если вы меньше играете, то получаете меньше денег.

Кто должен жаловаться, так это рабочие на заводе, получающие тысячу евро в месяц», – сказал Чеферин.

«Ливерпуль» в прошлом сезоне провел 63 матча.

АПЛ – 38; Лига чемпионов – 13; Кубок лиги – 6; Кубок Англии – 6.

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