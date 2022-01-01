Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста по ногам
Тест: угадай футболиста по ногам
2 Тест: топ-модель или футболистка?
Тест: топ-модель или футболистка?
3 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?

Чеферин ответил на жалобы Гвардиолы и Клоппа по поводу плотного календаря

Президент УЕФА Александер Чеферин отреагировал на претензии Хосепа Гвардиолы и Юргена Клоппа.

Тренеры «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» неоднократно жаловались на большое количество матчей в сезоне.

«Легко нападать на ФИФА и УЕФА, но все просто. Если вы меньше играете, то получаете меньше денег.

Кто должен жаловаться, так это рабочие на заводе, получающие тысячу евро в месяц», – сказал Чеферин.

  • «Ливерпуль» в прошлом сезоне провел 63 матча.
  • АПЛ – 38; Лига чемпионов – 13; Кубок лиги – 6; Кубок Англии – 6.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
Йокич: «Уверен, Чеферин не хотел отстранять российский футбол. Это решение Запада» 4
Дюков – о словах Чеферина про нескорое возвращение российских клубов в еврокубки: «Это неудачный перевод» 3
Президент УЕФА Чеферин – Пересу: «Думаю, Бензема выиграет «Золотой мяч» 6
Источник: Football Italia

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 14:37
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11