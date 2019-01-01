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Мостовой: «Главное, чтобы Зиньковский не повторил в «Спартаке» судьбу Глушенкова»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о переходе полузащитника Антона Зиньковского в столичный клуб.

«Главное, чтобы он не повторил судьбу Максима Глушенкова. Глушенков также приходил в команду в качестве одного из самых талантливых полузащитников страны, но шанса закрепиться в основе так и не получил.

Поехал в аренду сначала в «Химки», а затем в «Крылья Советов», где, кстати, провел классный сезон. По таланту это игроки примерно равного уровня.

Посмотрим, что получится у Зиньковского в клубе, где высокая конкуренция», – сказал Мостовой.

  • Контракт с Зиньковским рассчитан до 2027 года.
  • «Спартак» заплатил 180 миллионов рублей за игрока. Зарплата – 5 миллионов рублей в месяц.
  • Зиньковский выступал за «Крылья» с 2019 года.

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Источник: «Известия»

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