Мостовой: «Главное, чтобы Зиньковский не повторил в «Спартаке» судьбу Глушенкова»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о переходе полузащитника Антона Зиньковского в столичный клуб.
«Главное, чтобы он не повторил судьбу Максима Глушенкова. Глушенков также приходил в команду в качестве одного из самых талантливых полузащитников страны, но шанса закрепиться в основе так и не получил.
Поехал в аренду сначала в «Химки», а затем в «Крылья Советов», где, кстати, провел классный сезон. По таланту это игроки примерно равного уровня.
Посмотрим, что получится у Зиньковского в клубе, где высокая конкуренция», – сказал Мостовой.
- Контракт с Зиньковским рассчитан до 2027 года.
- «Спартак» заплатил 180 миллионов рублей за игрока. Зарплата – 5 миллионов рублей в месяц.
- Зиньковский выступал за «Крылья» с 2019 года.
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Источник: «Известия»