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«Динамо» подтвердило участие Овечкина в игре с «Амкалом»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что хоккеист Александр Овечкин все-таки сыграет за команду.

– Хоккеисты нередко играли в футбол, и наоборот, достаточно вспомнить Всеволода Боброва, который принимал участие в легендарном английском турне.

Сегодня у нас появился шанс получить одного из самых забивных нападающих в мировом хоккее – у Александра голов на счету больше, чем у Криштиану Роналду.

Мы надеемся, что в матче с «Амкалом» он поможет нашей команде. Желаем ему удачи, хотим увидеть его на поле и очень надеемся, что эта игра будет для него первой, но не последней.

– Как удалось договориться? С чьей стороны исходила инициатива?

– Большое значение сыграло желание самого спортсмена.

  • Овечкин примет участие в товарищеском матче между «Динамо» и «Амкалом».
  • Игра запланирована на 25 июня, начало – в 19:00 мск.
  • Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» – воспитанник ХК «Динамо».

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Источник: «Матч ТВ»

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