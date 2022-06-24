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  • Дюков ответил на обвинения РФС в сливе письма «Спартака» с требованиями по Суперкубку

Дюков ответил на обвинения РФС в сливе письма «Спартака» с требованиями по Суперкубку

24 июня 2022, 08:35
8

Президент РФС Александр Дюков высказался о письме «Спартака» с требованиями по проведению матча за Суперкубок России.

Московский клуб в письме попросил РФС и РПЛ перенести Суперкубок на 16 июля, провести матч в «Лужниках» и пригласить иностранных судей.

«Я сомневаюсь, что письмо «Спартака» слили из РФС. Зачем нам это нужно? Проверку, конечно, провести можно. Но я не понимаю, зачем РФС сливать. Чтобы что?» – сказал Дюков.

  • Матч состоится 9 июля на «Газпром Арене» в 19:00 мск.
  • «Спартак» не исключал бойкот встречи из-за ее проведения в Санкт-Петербурге.
  • На этой неделе клуб официально подтвердил свое участие в игре.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Дюков Александр
Комментарии (8)
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моэм
1656052129
Сейчас уже точно известно игра состоится , бойкота не будет , страсти поутихли... но глава РФС Дюков начинает вновь провоцировать уже затихающий скандал , хотя по должности обязан наоборот сглаживать углы конфликтов... мы знаем Дюков не дурак .... получается провокатор .
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NewLife
1656053244
К тому же и бздиловат.
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alefreddy
1656057999
чтобы Медведев ничего не придумывал
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