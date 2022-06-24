Дюков ответил на обвинения РФС в сливе письма «Спартака» с требованиями по Суперкубку

Президент РФС Александр Дюков высказался о письме «Спартака» с требованиями по проведению матча за Суперкубок России.

Московский клуб в письме попросил РФС и РПЛ перенести Суперкубок на 16 июля, провести матч в «Лужниках» и пригласить иностранных судей.

«Я сомневаюсь, что письмо «Спартака» слили из РФС. Зачем нам это нужно? Проверку, конечно, провести можно. Но я не понимаю, зачем РФС сливать. Чтобы что?» – сказал Дюков.

Матч состоится 9 июля на «Газпром Арене» в 19:00 мск.

«Спартак» не исключал бойкот встречи из-за ее проведения в Санкт-Петербурге.

На этой неделе клуб официально подтвердил свое участие в игре.

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