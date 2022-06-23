В ВЭБ рассказали, при каком условии выйдут из состава акционеров ЦСКА

Государственная корпорация ВЭБ.РФ сделала заявление о возможном выходе из состава акционеров ЦСКА.
«Отношения ВЭБа и ЦСКА строятся по формату широкого стратегического партнерства. Они предполагают поддержку клуба по привлечению спонсоров, а также поиск ВЭБом стратегического инвестора.
ВЭБ заинтересован в продолжении эффективной работы клуба, в том числе в связи с наложенными на ЦСКА ограничениями.
ВЭБ будет готов выйти из капитала клуба, когда получит рыночное предложение от качественного инвестора, заинтересованного в развитии ЦСКА», – говорится в заявлении.
- ЦСКА попал под санкции США как структура ВЭБа.
- ВЭБ.РФ владеет 77,63% акций московского клуба.
- ЦСКА занял 5-е место в минувшем сезоне РПЛ.
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Источник: «Р-Спорт»