В ВЭБ рассказали, при каком условии выйдут из состава акционеров ЦСКА

Государственная корпорация ВЭБ.РФ сделала заявление о возможном выходе из состава акционеров ЦСКА.

«Отношения ВЭБа и ЦСКА строятся по формату широкого стратегического партнерства. Они предполагают поддержку клуба по привлечению спонсоров, а также поиск ВЭБом стратегического инвестора.

ВЭБ заинтересован в продолжении эффективной работы клуба, в том числе в связи с наложенными на ЦСКА ограничениями.

ВЭБ будет готов выйти из капитала клуба, когда получит рыночное предложение от качественного инвестора, заинтересованного в развитии ЦСКА», – говорится в заявлении.

ЦСКА попал под санкции США как структура ВЭБа.

ВЭБ.РФ владеет 77,63% акций московского клуба.

ЦСКА занял 5-е место в минувшем сезоне РПЛ.

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