Зидан: «Хочу отработать полный цикл со сборной Франции»

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о своем желании возглавить сборную Франции.
«Я хочу продолжать тренировать. Надеюсь, однажды возглавить сборную Франции. Когда? Это зависит не от меня.
Но я хочу отработать полный цикл со сборной Франции. Я играл за эту команду, и это лучший опыт в моей жизни!
Это должно произойти. Не знаю, после ЧМ-2022 или позже. Если появится такая возможность, то я буду готов.
А потом – почему бы не оказаться в проекте, где я стану руководителем? Например, президентом клуба или менеджером», – сказал Зидан.
- Француз выиграл с «Реалом» 3 ЛЧ подряд.
- Он покинул мадридскую команду год назад.
- Сообщалось, что Зидан готов работать только в четырех клубах.
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Источник: L’Equipe