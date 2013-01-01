Лукаку заплакал, узнав о скором возвращении в «Интер» (La Gazzetta dello Sport)

Будет зулус и у кузенов лавку протирать)))
Нападающему «Челси» Ромелу Лукаку сообщили, что он вскоре вернется в «Интер». Договоренность между клубами достигнута.
В этот момент бельгиец не сдержал слез. Об этом пишет Absolute Chelsea со ссылкой на итальянскую газету La Gazzetta dello Sport.
- «Интер» возьмет Лукаку в платную аренду.
- «Челси» купил Лукаку у «Интера» в 2021 году за 113 миллионов евро.
- В прошлом сезоне бельгиец забил 15 голов в 44 матчах.
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