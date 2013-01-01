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Лукаку заплакал, узнав о скором возвращении в «Интер» (La Gazzetta dello Sport)

Нападающему «Челси» Ромелу Лукаку сообщили, что он вскоре вернется в «Интер». Договоренность между клубами достигнута.

В этот момент бельгиец не сдержал слез. Об этом пишет Absolute Chelsea со ссылкой на итальянскую газету La Gazzetta dello Sport.

  • «Интер» возьмет Лукаку в платную аренду.
  • «Челси» купил Лукаку у «Интера» в 2021 году за 113 миллионов евро.
  • В прошлом сезоне бельгиец забил 15 голов в 44 матчах.

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Источник: твиттер Absolute Chelsea

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1264

    Дубина 10 минут назад

    Будет зулус и у кузенов лавку протирать)))

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    Рейтинг: +16130

    житель СПб 13 минут назад

    Заплакал - от горя или от радости?

    0
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    Рейтинг: +5189

    AtticusFinch 15 минут назад

    ЗАЧЕМ ОН ВООБЩЕ В ЧЕЛСИ В 3 РАЗ ПЕРЕХОДИЛ - ДЕБИЛ ГОДА!

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