Лукаку заплакал, узнав о скором возвращении в «Интер» (La Gazzetta dello Sport)

Нападающему «Челси» Ромелу Лукаку сообщили, что он вскоре вернется в «Интер». Договоренность между клубами достигнута.

В этот момент бельгиец не сдержал слез. Об этом пишет Absolute Chelsea со ссылкой на итальянскую газету La Gazzetta dello Sport.

«Интер» возьмет Лукаку в платную аренду.

«Челси» купил Лукаку у «Интера» в 2021 году за 113 миллионов евро.

В прошлом сезоне бельгиец забил 15 голов в 44 матчах.

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