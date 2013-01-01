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Клопп прокомментировал уход Мане из «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на уход форварда Садио Мане в «Баварию».

«Это большое событие. Уходит один из величайших игроков в истории «Ливерпуля». Мы должны признать, какое значение имел Мане для команды. Мы благодарны и любим его. Мане – среди великих. Он один из лучших игроков мира.

Мане – икона и легенда современного «Ливерпуля». Он сделал нас лучше. Это пример для всех футболистов. Профессионализм и самоотдача приводят к награде.

Я поддерживаю и уважаю решение Мане. Болельщики, уверен, – тоже. Наше поражение – это выигрыш «Баварии». Желаем Мане успеха.

Идеальный ролевой игрок! Превосходный партнер! Сострадательный и заботливый человек! Будем скучать!» – поделился эмоциями Клопп.

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Источник: официальный сайт «Ливерпуля»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +299

    Nikita Suarez 8 минут назад

    Мы будем скучать! YNWA

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    Рейтинг: +16130

    житель СПб 30 минут назад

    Образец, как надо говорить и писать о переходе своего игрока. Уважение!

    0
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    Рейтинг: +15973

    Cleaner > житель СПб 6 минут назад

    Да, стыдно за Спартак...

    0
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