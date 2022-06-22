Клопп прокомментировал уход Мане из «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на уход форварда Садио Мане в «Баварию».

«Это большое событие. Уходит один из величайших игроков в истории «Ливерпуля». Мы должны признать, какое значение имел Мане для команды. Мы благодарны и любим его. Мане – среди великих. Он один из лучших игроков мира.

Мане – икона и легенда современного «Ливерпуля». Он сделал нас лучше. Это пример для всех футболистов. Профессионализм и самоотдача приводят к награде.

Я поддерживаю и уважаю решение Мане. Болельщики, уверен, – тоже. Наше поражение – это выигрыш «Баварии». Желаем Мане успеха.

Идеальный ролевой игрок! Превосходный партнер! Сострадательный и заботливый человек! Будем скучать!» – поделился эмоциями Клопп.

По информации Sky Sports News, «Ливерпуль» получит за Мане 42,5 миллиона фунтов.

Мане провел в Ливерпуле 6 лет.

Форвард уже играл в немецкоязычной стране – в Австрии за «Зальцбург».

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