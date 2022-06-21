Дьяков дал совет Дзюбе по общению с турецкими болельщиками

Бывший защитник «Сивасспора» Виталий Дьяков дал совет нападающему Артему Дзюбе перед переездом в чемпионат Турции.

«Болеть в Турции умеют. Атмосфера на стадионах там намного круче, чем в России. На домашних матчах, как правило, аншлаги даже у маленьких команд, как «Сивасспор», за который я выступал. А грандов вроде «Фенербахче» поддерживают по всей стране. Футболистов этих команд знают реально все.

Могу поспорить — там у Дзюбы популярность окажется выше, чем на родине. Вместе с тем от любви до ненависти один шаг.

Если «Фенербахче» уступит в дерби «Галатасараю» или «Бешикташу», посоветую Артeму как минимум недельку нигде не появляться. Болельщики настроены очень категорично. В «Сивасспоре», напротив, поддерживали даже после поражений», — заявил Дьяков.

Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.

Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.

Рыночная стоимость россиянина – 6 миллионов евро.

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