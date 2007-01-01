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Переход Силвы в «Барсу» маловероятен из-за финансовых требований «Манчестер Сити» (Sport.es)

В «Барселоне» понимают, что им вряд ли удастся купить полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву.

Причина – финансовые требования английского клуба, который оценивает хавбека в 85-95 миллионов евро.

«Барса» сейчас не способна оформить столь крупную сделку.

При этом сам португалец хочет перебраться в Испанию, чтобы жить поближе к родной стране.

  • В прошедшем сезоне Силва забил 13 голов и сделал 7 ассистов в 50 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 80 миллионов евро.

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Источник: Sport.es

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Комментарии1
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    Рейтинг: +366

    lipatov32 2 часа назад

    Всё правильно. А то, они хотели бриллиант по дешёвке забрать!!!

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