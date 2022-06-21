Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
2 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
3 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»

В «Локомотиве» прокомментировали решение ФИФА по легионерам в РПЛ

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн дал понять, что решение ФИФА по легионерам не повлияет на московский клуб.

«Все иностранные игроки «Локомотива» уважают свои контракты, хотят продолжать выступать за клуб и готовятся к предстоящему сезону на нашей обновленной тренировочной базе в Баковке.

Единственный игрок, который пока не присоединился к команде – Ян Кухта. По согласованию с клубом ему было разрешено приехать на 12 дней позже», – сказал Цорн.

  • ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до 2023 года.
  • Российские команды отстранены от международных турниров до конца сезона-2022/23.
  • «Локо» финишировал на 6-м месте в прошедшем чемпионате.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
Фассон: «Мое время в «Локомотиве» принесет много моментов, которые мы с фанатами будем с удовольствием вспоминать»
«Играть в России – это возможность играть в Европе». Новичок «Локомотива» Фассон – об РПЛ 9
Хапов: «Уход Рыбуса пройдет для «Локомотива» безболезненно» 1
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 15:08
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11