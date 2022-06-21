В «Локомотиве» прокомментировали решение ФИФА по легионерам в РПЛ

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн дал понять, что решение ФИФА по легионерам не повлияет на московский клуб.

«Все иностранные игроки «Локомотива» уважают свои контракты, хотят продолжать выступать за клуб и готовятся к предстоящему сезону на нашей обновленной тренировочной базе в Баковке.

Единственный игрок, который пока не присоединился к команде – Ян Кухта. По согласованию с клубом ему было разрешено приехать на 12 дней позже», – сказал Цорн.

ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до 2023 года.

Российские команды отстранены от международных турниров до конца сезона-2022/23.

«Локо» финишировал на 6-м месте в прошедшем чемпионате.

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