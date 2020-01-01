Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
3 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?

Гайч прокомментировал возвращение в ЦСКА после аренды в «Уэске»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч прокомментировал возвращение в столичный клуб из аренды в «Уэске».

Адольфо, как тебе первые дни с командой? С каким настроем ехал в Новогорск? Пришлось ли заново осваиваться в коллективе?

— Очень рад, что вернулся в ЦСКА. Первые дни прошли хорошо, мы много работаем, чтобы скорее набрать физические кондиции и выдержать весь сезон. Тренерский штаб поменялся, но в команде много знакомых ребят, так что никаких проблем с адаптацией не было, меня приняли замечательно.

В коллективе очень хорошая атмосфера, идеальный микроклимат для работы, а это всегда помогает достигнуть результатов.

  • Гайч провел 26 матчей за «Уэску» в минувшем сезоне, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
  • ЦСКА купил Гайча у «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллиона евро летом 2020-го.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
ЦСКА повторил мем из «Человека-паука» с помощью Гайича и Гайча 2
Новичок ЦСКА Гайич: «Добавил букву на футболку, чтобы нас с Гайчем различали» 1
ЦСКА предложил Гайча «Ривер Плейту», но получил отказ. Он может вернуться в Россию
Источник: сайт ЦСКА

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 10:43
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +706

    99-й 1 час назад

    гол на 26 матчей, с таким напом соперникам можно без вратаря на матч выходить

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11