Гайч прокомментировал возвращение в ЦСКА после аренды в «Уэске»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч прокомментировал возвращение в столичный клуб из аренды в «Уэске».

— Адольфо, как тебе первые дни с командой? С каким настроем ехал в Новогорск? Пришлось ли заново осваиваться в коллективе?

— Очень рад, что вернулся в ЦСКА. Первые дни прошли хорошо, мы много работаем, чтобы скорее набрать физические кондиции и выдержать весь сезон. Тренерский штаб поменялся, но в команде много знакомых ребят, так что никаких проблем с адаптацией не было, меня приняли замечательно.

В коллективе очень хорошая атмосфера, идеальный микроклимат для работы, а это всегда помогает достигнуть результатов.

Гайч провел 26 матчей за «Уэску» в минувшем сезоне, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

ЦСКА купил Гайча у «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллиона евро летом 2020-го.

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