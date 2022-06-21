«Не судил и не знает правила». Орлов призвал убрать Хачатурянца из судейского комитета

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о работе президента РПЛ Ашота Хачатурянца на посту главы судейского комитета РФС.

«Руководителем РПЛ является Ашот Хачатурянц. Не знаю, уйдeт он с этого поста или нет, но пока у него есть ещe и должность руководителя судей. Вот это совсем мне непонятно.

У нас что, не хватает людей? Тем более он никогда не судил. Я не знаю, по какой причине его вообще назначили руководить судьями. Логика назначения непонятна.

Говорят, что Хачатурянц – сильный управленец? Если ты сильный управленец, то занимайся экономикой. Но ты же занимаешься судейскими делами, а сам в них ничего не понимаешь, при всeм к тебе уважении. Если человек не судил и не знает этого всего… Но он пришeл руководить.

Ну что, при нeм улучшилось судейство или нет? Лучше поставить человека, который знает правила, суть вот этой деятельности. Надо подходить с научной точки зрения ко всем вопросам и всем назначениям. Не должно быть так: «Сидоров? А давай ты», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

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