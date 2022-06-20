Два клуба АПЛ интересуются Зинченко

«Манчестер Сити» может продать Александра Зинченко.

По информации The Guardian, украинцем интересуются «Вест Хэм» и «Эвертон», как сообщал ранее Фабрицио Романо.

Зинченко хочет играть в новом клубе на позиции полузащитника, а не в обороне, как в «Ман Сити».

В услугах Зинченко заинтересована «Барселона».

Рыночная цена Александра – 25 миллионов евро.

Он сделал 3 ассиста в 14 матчах этого сезона АПЛ.

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