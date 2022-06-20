Стала известна сумма, которую «Спартак» хочет получить за Крала

«Спартак» намерен продать полузащитника Алекса Крала не менее, чем за 6 миллионов евро, сообщает Metaratings.

Футболистом интересуется «Герта», однако немецкий клуб предлагает только аренду.

Переговоры продолжаются с берлинцами продолжаются. Руководство «Спартака» делает всe, чтобы решить вопрос о трансфере Крала до 30 июня – в этот день ФИФА может продлить разрешение легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ.

Крал не хочет возвращаться в «Спартак».

Прошедший сезон он провел в аренде в «Вест Хэме», но лондонцы решили не выкупать его.

В активе Алекса всего 6 матчей (255 минут).

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