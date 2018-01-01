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Стала известна сумма, которую «Спартак» хочет получить за Крала

«Спартак» намерен продать полузащитника Алекса Крала не менее, чем за 6 миллионов евро, сообщает Metaratings.

Футболистом интересуется «Герта», однако немецкий клуб предлагает только аренду.

Переговоры продолжаются с берлинцами продолжаются. Руководство «Спартака» делает всe, чтобы решить вопрос о трансфере Крала до 30 июня – в этот день ФИФА может продлить разрешение легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ.

  • Крал не хочет возвращаться в «Спартак».
  • Прошедший сезон он провел в аренде в «Вест Хэме», но лондонцы решили не выкупать его.
  • В активе Алекса всего 6 матчей (255 минут).

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Источник: Metaratings

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1129

    Дубина 3 минуты назад

    Таким лошкам как зенит можно и за двадцатку продать!!!

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    Рейтинг: +7145

    Томик 55 минут назад

    Это уже не интересно. Зиньковский где?

    2
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    ...
    Рейтинг: +16011

    ilichkadr > Томик 26 минут назад

    Там же где и Крал, т.е. в своём клубе.

    0
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