Обзор букмекерской конторы «1хСтавка»

Регистрируйтесь и получайте бонус до 25 000 рублей

Регистрируйтесь и получайте бонус до 25 000 рублей

Букмекерская контора «1хСтавка» появилась на российском рынке в 2010 году. Контора принадлежит ООО «Букмекер Паб» и работает на основании лицензии №17 от ФНС РФ. Букмекер активно развивается. В 2021 году компания стала седьмой в России по выручке и третьей по чистой прибыли.

На сайте 1xstavka.ru доступны только ставки на спорт и киберспорт. Раздела с виртуальным спортом, быстрыми ставками и неспортивными событиями нет. Из интересных особенностей букмекера стоит выделить наличие конструктора ставок с добавлением исходов из разных игр и видов спорта. Выбор спортивных событий в прематче и live большой. Средняя маржа в линии 2 – 4%. «1хСтавка» лидер многочисленных рейтингов, которые оценивают маржу у российских букмекеров.

Официальный портал переведен на 10 языков. Основным является русский. Доступны немецкий, английский, узбекский, азербайджанский и другие. Букмекер принимает ставки только в российском рубле. Другие валюты на ставок на 1xstavka.ru не доступны.

Стать клиентом букмекера можно только с 18 лет и имея на руках российский паспорт. За создание учетной записи предусмотрены три бонуса: кэшбэк до 15 000 рублей, страховка до 10 000 и бонус до 16 000. Можно выбрать только один бонус из трех.

Регистрация на портале доступна игрокам от 18 лет. За создание учетной записи предусмотрен фрибет 2 000 рублей и повышенный бонус до 15 000. Есть программа лояльности для активных игроков. О том, как зарегистрироваться и забрать бонус, какие виды спора представлены в линии, как сделать первую ставку, читайте в нашем обзоре.

Сайт букмекерской конторы

Официальный сайт букмекера доступен по адресу 1xstavka.ru. Основные цвета портала: белый и синий. На главной странице представлены вкладки для быстрого перехода к основным разделам игрового портала и заключения ставок.

Главная страница сайта букмекера

В верхнем горизонтальном меню находятся:

Линия – ставки на спорт в прематче;

Live – ставки на спорт в режиме онлайн;

Киберспорт – ставки на киберспорт (Линия и Live)

Акции;

ППС;

Партнеры;

Результаты;

Настройки;

Приложения;

Корзина;

Вход/регистрация.

Ниже представлен интерактивный блок, в котором отмечены бонусные предложения букмекер, список партнеров и другие новости:

Они возвращаются (приветственный бонус);

Гейм! Сет! Матч! (бонусы для ставок на Уимблдон).

В центральной части портала представлены события в режиме Live. Они перечислены общим списком, но можно выбрать интересующий вид спорта. Также представлены топовые события текущего и ближайших дней. Еще ниже находится экспресс дня. Букмекер подбирает по три матча в прематче и Live. К итоговому коэффициенту добавляется бонус 1,1 от «1хСтавка».

В подвале сайта представлена подробная информация о конторе и правилах игры: правила приема ставок, налогообложение, способы оплаты, приложения, о нас и другая информация. Также отмечены контакты службы поддержки.

Регистрируйтесь и получайте бонус до 25 000 рублей

Регистрируйтесь и получайте бонус до 25 000 рублей

Регистрация на сайте

Для создания учетной записи необходимо перейти по вкладке «Зарегистрироваться». Вкладка находится в верхнем правом углу портала и выделена зеленым цветом.

Регистрационная анкета

Для создания учетной записи необходимо заполнить регистрационную анкету:

Номер телефона, подтверждается кодом из СМС;

Дата рождения;

Адрес электронной почты;

Пароль;

Промокод при наличии;

Выбор бонуса или отказ от него.

Для завершения процедуры регистрации необходимо дать согласие с правилами работы букмекера и обработкой персональных данных. На этом регистрация аккаунта завершена.

Зарегистрироваться в «1хСтавка» можно на сайте с ПК, в его мобильной версии или приложениях. У букмекера приложения для ставок для смартфонов с ОС iOS и Android. Также есть утилита для ПК с ОС Windows. Приложение для ПК здесь https://1xstavka.ru/desktop, для смартфонов здесь https://1xstavka.ru/mobile.

Бонусы за регистрацию

В рамках приветственного бонуса «1хСтавка» предлагает на выбор один из трех бонусов:

Кэшбэк до 15 000;

Страхова до 10 000;

Бонус до 16 000.

В рамках кэшбэка пользователь получает возврат 10% от суммы всех ставок в течение 28 дней с момента регистрации. В зачет идет ставки типа «Одинар» и «Экспресс» с коэффициентом от 1,50. В экспрессе должно быть не менее 3 событий с коэффициентом каждого не менее 1,50. Максимальный размер бонуса 15 000 рублей, но не больше суммы его пополнений в период действия акции. Бонус начисляется в виде фрибета. Бесплатная ставка доступна для экспресса минимум с тремя событиями, с коэффициентом каждого не менее 1,80.

В рамках страховки пари пользователю вернется 10% от суммы проигранных купонов типа «Одинар» и «Экспресс». Максимальный размер бонуса 10 000 рублей, но не более суммы пополнений счета. На счет игрока придет промокод на бесплатную ставку типа «Экспресс». В купоне не менее 4 событий с коэффициентом каждого от 1,80.

Бонус до 16 000 рублей считается как 100% от суммы стартового депозита. Правила отыгрыша зависят от суммы первого пополнения:

До 4 000 рублей: отыгрыш с множителем х3;

От 4 001 до 10 000: отыгрыш с множителем х7;

От 10 001 до 16 000: отыгрыш с множителем х15.

В зачет идут ставки типа экспресс с коэффициентом каждого события в купоне не ниже 1,50. В купоне должно быть три и более матча.

При заполнении регистрационной анкеты можно выбрать один из трех бонусов или отказаться от бонусного предложения.

Регистрируйтесь и получайте бонус до 25 000 рублей

Регистрируйтесь и получайте бонус до 25 000 рублей

Идентификация на сайте

Букмекер «1хСтавка» предлагает упрощенную и полную идентификацию. Упрощенную верификацию можно пройти на сайте букмекера. Для этого заполняем анкету в соответствии с данными в паспорте и загружаем на сайт фото разворота паспорта с ФИО и пропиской. Также букмекер может потребовать фото ИНН или СНИЛС. При упрощенной верификации установлены лимиты: сумма одной транзакции в день 60 000 рублей и не более 200 000 в месяц.

Способы идентификации

Предварительно необходимо создать учетную запись на портале Единый ЦУПИс, если такой нет. При регистрации необходимо указать тот же номер телефона, к которому привязан аккаунт «1хСтавка». После авторизации на портале 1cupis.ru, у клиентов букмекера есть четыре варианта идентификации:

Через Госуслуги;

В ППС «1хСтавка»;

В салонах «Связной», стоимость услуги 300 рублей;

В салонах CONTACT, стоимость услуги 150 рублей.

Идентификация через Госуслуги доступна тем пользователям, которые подтвердили свою запись на портале. Если данные на портале и в анкете ЦУПИС идентичные, то вы получите статус идентифицированного пользователя и сможете делать ставки у букмекера.

Для верификации в ППС или офисах партнеров необходимо взять с собой паспорт и телефон, к которому привязан аккаунт «1хСтавка». Сотрудники ППС «1хСтавка», «Связного» или CONTACT подскажут как пройти процедуру идентификации.

Игровые возможности букмекера

Линия букмекерской конторы «1хСтавка» одна из самых больших на отечественном рынке беттинга. Разнообразие касается как видов спорта, так и турниров внутри них. В общем списке дисциплин порядка 30 видов спорта. Помимо традиционных беттинговых турниров представлены: австралийский футбол, кулачные бои, бильярд, лакрос, мотогонки, серфинг, хоккей на траве и другие. К большинству турниров представлены долгосрочные ставки. Букмекер старается давать матчи в линию на несколько туров вперед.

С точки зрения маржи и коэффициентов «1хСтавка» один из лидеров на отечественном рынке ставок. В футболе маржа на уровне 2-3%. Это касается самых рейтинговых турниров: топ-5 чемпионатов Европы, еврокубки РПЛ. На менее рейтинговые соревнования маржа 4-5%. В других видах спорта комиссия букмекера больше, но если сравнивать с другими компаниями, то маржа на хорошем уровне: 5-7% в хоккей и баскетболе, 4-8% в теннисе.

Функция Multi-Live

По функционалу Live ставок букмекер может конкурировать не только с российскими БК, но и известными европейскими конторами. LIVE охватывает почти все игры прематча. В зависимости от рейтинга турнира и дисциплина отличается вариативность росписи. Средний показатель маржи в линии выше на 1-2% от показателя в прематче. Из интересных опций стоит выделить платформу Multi-live. На одной странице можно вывести несколько матчей и следить за ними одновременно. К части событий в линии доступны видеотрансляции. К остальным есть инфографика и статистика.

Финансовый вопрос

Букмекер «1хСтавка» предлагает игрокам из России 12 способов пополнения счета и 5 способов вывода денег. За внесение средств на игровой счет не предусмотрена комиссия. Минимальная сумма депозита 50 рублей вне зависимости от типа платежной системы. Для внесения денег на счет можно воспользоваться:

Банковскими картами: VISA, MasterCard, Maestro, МИР;

Электронными кошельками: ЦУПИС, QIWI, ЮMoney;

Мобильные платежи: МТС, Мегафон, Билайн, Теле2;

Наличными: терминалы «Элекснет».

Вывод денег недоступен на баланс мобильного телефона. Самый быстрый способ получения денег – заказать выплату на электронный кошелек ЦУПИС, QIWI или ЮMoney. Минимальная сумма вывода 100 рублей. Деньги приходят за 15 минут. На банковский счет или баланс карты деньги идут от 15 минут до 3 дней. Минимальный лимит для банковского перевода 100 рублей, для банковской карты – 1 000. Комиссии нет.

Бонусы и акции

У букмекерской конторы только одна постоянная акция – пакет приветственных бонусов. Их виды, особенности и способы отыгрыша рассмотрены в разделе «Регистрация».

Розыгрыш ценных призов от 1xStavka

На момент выхода обзора, в списке акций БК значилась акция «Гейм! Сет! Матч!». Предложение приурочено к теннисному турниру Уимблдон. Букмекер разыгрывает фрибеты и ценные призы:

Ноутбук Apple MacBook Air 13 M1 – 1 шт.;

Игровая приставка Microsoft Xbox Series X 1TB – 1 шт.;

Смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 256GB – 3 шт.;

Смарт-часы Apple Watch Series 7 – 2 шт.;

Беспроводные наушники Apple AirPods Pro – 3 шт.;

Промокод 1000 рублей – 100 шт.;

Промокод 500 рублей – 200 шт.

Ставки с мобильного телефона.

Для участия в розыгрыше призов необходимо делать ставки на теннисный турнир. Минимальная сумма ставки 300 рублей, коэффициент от 1,80 для одиночного пари. При составлении экспресса в купоне должно быть не менее 3 событий с коэффициентом от 1,80 каждого. За выигрышные и проигрышные ставки начисляется разное количество баллов. Баллы обмениваются на билеты, которые участвуют в розыгрыше призов.

Букмекерская контора «1хСтавка» регулярно проводит акции с розыгрышем ценных призов. В большинстве случаев правила идентичны этому предложению.

Ставки в «1хСтавка» с мобильного телефона

У букмекерской конторы «1хСтавка» хорошо работает мобильная версия сайта. Она открывается автоматически при переходе не сайт букмекера в браузере смартфона. По функционалу она не уступает основному порталу.

Мобильное приложение БК было признано лучшим в сфере гемблинга и получило награду от Betting Awards. В приложении доступны:

Онлайн-трансляции;

Эксклюзивные бонусы;

Быстрый запуск Live ставок;

Легкий вывод денег.

Для установки приложения на смартфон необходимо перейти по вкладке https://1xstavka.ru/mobile. Ссылки на установочный файл можно заказать, указав номер телефона, отсканировать QR-код или скачать непосредственно с сайта букмекера. Приложение разработано для смартфонов с ОС iOS и Android.

Служба поддержки

У букмекера есть онлайн-чат. В нем можно получить ответ из базы данных на наиболее популярные вопросы или заказать консультацию у оператора. Виджет для связи с саппорт находится в правом нижнем углу и выделен белым и зеленым цветом.

Есть и другие способы связаться со службой поддержки:

Горячая линия 8 800 500 29 11;

Электронная почта info@1xstavka.ru, support@1xstavka.ru, security@1xstavka.ru.

Обратный звонок

Чтобы не ждать ответа оператора на горячей линии можно заказать обратный звонок. Для этого необходимо указать номер телефона для связи и дождаться звонка.

Ответы на вопросы

В какой валюте «1хСтавка» принимает ставки?

БК «1хСтавка» принимает платежи только в рублях.

Как сделать ставку в БК «1хСтавка»?

Для заключения пари необходимо зарегистрироваться и авторизоваться на сайте букмекера. Далее выбрать вид спорта, турнир, матч и исход. При нажатии на коэффициент событие отправляется в корзину. В нем указать сумму ставки или использовать промокод для заключения пари.

Какой бонус за регистрацию у БК «1хСтавка»?

Букмекер «1хСтавка» предлагает на выбор три бонуса за регистрацию. Возврат 10% от суммы ставок, возврат 10% от суммы проигранных ставок или бонус 100% от суммы стартового пополения.

Как пройти верификацию в БК «1хСтавка»?

Верификация в БК «1хСтавка» доступна на сайте при заполнении анкеты с паспортными данными, на портале Госуслуги и в офисах «Связного», Contact и наземных пунктах приема ставок. Адрес ближайшего ППС можно найти на сайте букмекера.

Налоги в БК «1хСтавка»?

Букмекер удерживает с игроков 13% от суммы налоговой базы. Налоговая база считается как разница между суммой выигрышей по ставкам и сумме внесенных средств на счет. При оформлении заявки на выплату выигрыша, букмекерская компания удерживает 13% налога на доходы физических лиц, рассчитанного с разницы между суммой выплачиваемого выигрыша и суммой сделанной интерактивной ставки.

Регистрируйтесь и получайте бонус до 25 000 рублей

Регистрируйтесь и получайте бонус до 25 000 рублей