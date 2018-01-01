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«Крылья Советов» выкупили Глушенкова у «Спартака». Контракт – до 2025 года («РБ Спорт»)

Полузащитник Максим Глушенков перешел из «Спартака» в «Крылья Советов».

По информации «РБ Спорт», самарский клуб выкупил 22-летнего футболиста и заключил с ним контракт на три года. Глушенков уже присоединился к команде на сборах в Казани.

  • В прошлом сезоне Глушенков играл за самарцев на правах аренды.
  • Он забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 29 матчах.
  • Рыночная стоимость воспитанника «Чертаново» – 1,8 миллиона евро.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +10729

    Алексей З 37 минут назад

    Думаю трансфер войдёт в оплату за Зеньковского.

    2
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    ...
    Рейтинг: +31971

    VVM1964 > Алексей З 28 минут назад

    Бартер с доплатой .

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +32114

    oyabun 1 час назад

    А ведь приходил в Спартак из Чертаново вместе с Наилем Умяровым. Но Умяров сейчас твердый игрок основы, а Максимка.. так и не вышел из него толк.

    4
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    ...
    Рейтинг: +23378

    JTherry > oyabun 4 минуты назад

    Максимка не выдержал конкуренции, и понтов - хоть отгружай бомжам...) за них и по жопе мячом получил от Жиркова, не выкладывался в игре с Ротором при Тедеско... талантливый, но с "характером"...

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