«Крылья Советов» выкупили Глушенкова у «Спартака». Контракт – до 2025 года («РБ Спорт»)

Полузащитник Максим Глушенков перешел из «Спартака» в «Крылья Советов».

По информации «РБ Спорт», самарский клуб выкупил 22-летнего футболиста и заключил с ним контракт на три года. Глушенков уже присоединился к команде на сборах в Казани.

В прошлом сезоне Глушенков играл за самарцев на правах аренды.

Он забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 29 матчах.

Рыночная стоимость воспитанника «Чертаново» – 1,8 миллиона евро.

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