Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
2 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
3 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?

Кавазашвили – Зареме: «Кто вы такая? Занимайтесь вашим семейным очагом! Живите спокойно!»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили обратился к Зареме Салиховой.

«Вообще я бы хотел задать вопрос: «Кто такая Зарема?». Кто вы такая, госпожа Зарема? Вы руководитель футбольного клуба «Спартак»? Вы ответственное лицо РФС? Какие функции выполняете? По-моему, как мы все знаем, вы только лишь супруга владельца данного клуба и хозяйка его дома. Ну и занимайтесь вы вашим семейным очагом!

Живите спокойно! Ну зачем лезть во все скандальные выступления? А она все нагнетает вокруг «Спартака» и РФС. Зареме это незачем! Она не понимает политику футбола в целом», – сказал Кавазашвили.

Новости по теме
«А если Зарема и РФС договорились привлечь внимание к большому матчу?». Губерниев – о заявлениях про Суперкубок 7
«Все это напоминает 1939-й год». Зарема – об участии «Спартака» в Суперкубке 110
«Пусть готовит и не лезет в команду». Кавазашвили объяснил, за что не уважает Зарему 10
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:36
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11