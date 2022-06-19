Кавазашвили – Зареме: «Кто вы такая? Занимайтесь вашим семейным очагом! Живите спокойно!»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили обратился к Зареме Салиховой.

«Вообще я бы хотел задать вопрос: «Кто такая Зарема?». Кто вы такая, госпожа Зарема? Вы руководитель футбольного клуба «Спартак»? Вы ответственное лицо РФС? Какие функции выполняете? По-моему, как мы все знаем, вы только лишь супруга владельца данного клуба и хозяйка его дома. Ну и занимайтесь вы вашим семейным очагом!

Живите спокойно! Ну зачем лезть во все скандальные выступления? А она все нагнетает вокруг «Спартака» и РФС. Зареме это незачем! Она не понимает политику футбола в целом», – сказал Кавазашвили.