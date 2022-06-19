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  • Кавазашвили – Зареме: «Кто вы такая? Занимайтесь вашим семейным очагом! Живите спокойно!»

Кавазашвили – Зареме: «Кто вы такая? Занимайтесь вашим семейным очагом! Живите спокойно!»

19 июня 2022, 13:36
14

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили обратился к Зареме Салиховой.

«Вообще я бы хотел задать вопрос: «Кто такая Зарема?». Кто вы такая, госпожа Зарема? Вы руководитель футбольного клуба «Спартак»? Вы ответственное лицо РФС? Какие функции выполняете? По-моему, как мы все знаем, вы только лишь супруга владельца данного клуба и хозяйка его дома. Ну и занимайтесь вы вашим семейным очагом!

Живите спокойно! Ну зачем лезть во все скандальные выступления? А она все нагнетает вокруг «Спартака» и РФС. Зареме это незачем! Она не понимает политику футбола в целом», – сказал Кавазашвили.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Кавазашвили Анзор Салихова Зарема
Комментарии (14)
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Январь 59
1655637659
Хоть один нормальный спартаковец выразил негодование.
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sined1951
1655638165
Кавазашвили не понимает, как изменилось и продолжает меняться наше медийное пространство. Спортивные СМИ взяли на вооружение ранние передачи Андрея Малахова, где главным были скандалы, дурацкие и негативные моменты из жизни людей. Все это было перенесено в спортивные СМИ и на спортивные сайты. Уже появились и процветают свои герои. Например, бывшему игроку Зенита и Спартака Роману Широкову журналисты отвели роль бандита и злодея (современная БАБА ЯГА-костяная нога), бывшему судье Федотову-роль Кощея бессмертного, даме из Спартака Зареме-роль старухи Шапокляк, как главной интриганке и нытику, всем бывшим футболистам, которым за 60 лет-роль маразматиков и т. д. Таким образом пытаются подогреть интерес болельщиков к футболу, особенно к отдельн
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jek718875
1655640506
Кому Зарема мешает,говорит всегда по делу,кто не хочет пусть не читает, вот делов-то
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гууд
1655640839
старый маразматик))) это ты в футболе не разбираешься))) заремка вообще топ руководитель)) спартак еще долгие века будет ее вспоминать)))
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серега кашин
1655641827
этих старых дебилов бесит что она говорит прямо и по делу а не лижет жопу как они
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NewLife
1655646320
Не одного возражения по существу, только личностный наезд - моральный урод или импотент, скучающий по ушедшей силе ?
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Добрый Бобер
1655650457
Руки прочь от Заремы!
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Persona_non_Grata
1655651734
" Хороший дом, хорошая жена, что еще нужно чтобы встретить старость " Живи спокойно !
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САДЫЧОК
1655658432
Как оказывается все эти Кавазашвили , Ловчевы , Тихоновы завистливые люди ! Когда , у человека получается-эти люди всячески , хотят наср@ть , оболгать и т.д.
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zigbert
1655664742
Неужели два года проведенные в Спартаке дают Кавазашвили полное право указывать и критиковать супругу владельца Спартака. Что то не видно его мнения по острым вопросам касающимся несправедливого отношения к Спартаку, которое Зарема не может обойти стороной.
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