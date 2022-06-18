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«Кристал Пэлас» сменил год основания. Они претендуют на статус старейшего профессионального клуба в мире

«Кристал Пэлас» объявил об изменении года основания клуба.

Ранее считалось, что «Пэлас» основан в 1905 году, однако исследования показали, что команда появилась в 1861 году.

Если новый год создания «Кристал Пэлас» будет официально признан, то они смогут претендовать на статус старейшего профессионального клуба в мире.

Сейчас футбольная ассоциация Англии считает старейшим клубом мира «Шеффилд», основанный в 1857 году и выступающий в нон-лиге (непрофессиональном дивизионе).

Самым старым клубом, выступающим в профессиональной лиге, считается «Ноттс Каунти», основанный в 1862-м.

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Источник: сайт «Кристал Пэлас»

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