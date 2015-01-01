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«Езжайте и обыграйте «Зенит» в Санкт-Петербурге, какие проблемы?». Тихонов – «Спартаку»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов раскритиковал московский клуб за мысли о бойкоте матча за Суперкубок России против «Зенита».

«Один из руководителей «Спартака» говорит: «Мы соберемся и спросим у игроков». При чем здесь игроки? Футболисты должны выходить и играть. Что это такое?

Захотят они играть или не захотят. Что это за бред вообще? Как это футболист может не захотеть играть в футбол? Езжайте и обыграйте «Зенит» в Санкт-Петербурге, какие проблемы?

Это всe в вас. Какая разница: сильнее быть на домашней арене или на другой», – сказал Тихонов.

  • Игра должна состояться 9 июля на «Газпром Арене».
  • «Зенит» – чемпион России, «Спартак» – обладатель Кубка страны.
  • Москвичи недовольны местом проведения встречи.

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Источник: «Матч ТВ»

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Сегодня, 08:39
Комментарии38
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    Рейтинг: +96750

    zigbert 17 минут назад

    Легко сказать -"езжайте и выигрываете". Тихонову наверное известно где лучше играть, на чужом или на своем поле. Мало того что Зенит и без того сильней Спартака, так еще им и предоставляют преимущество своего поля. А ведь Спартак даже не заикался на проведение матча на "Открытие Арене". Нейтральное поле устроило бы обе стороны и никаких споров не было бы. С таким решением РФС и РПЛ показали что эти организации находятся под влиянием Газпрома.

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    Рейтинг: +16398

    paracetamol 1 час назад

    Щас Зенит как выпустит Бакаева, так и конец хрюшам придет! Вот чего они боятся.

    0
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    Рейтинг: +24931

    vladimir-7 2 часа назад

    Ф чего РФС не проведет эту встречу на нейтральном поле, много было предложений,
    однако, зная указание сверху, стал искать обоснованность выбора арены, да и
    понаблюдать за схваткой болельщиков, вот уж удовольствие у них в РПЛ и РФС.

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    Рейтинг: +19

    Генрих1212 2 часа назад

    Зенит раскатает Спартак, что на своем , что на Дальнем Востоке. Просто о сильнее на голову.. Вопрос в справедливости , матч нужно проводить на нейтральном поле. Все остальное , страсти болельщиков..

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    Рейтинг: +24931

    vladimir-7 2 часа назад

    Тихонов: " Езжайте и обыгрывайте Зенит в Санкт-Петербурге, какие проблемы?", обыграть, вот в чем проблема. Если спартак проиграет, то есть хорошая отмазка,
    это ссылка на нового тренера, а если проиграет, то на питерских болельщиков и
    на место проведения игры и судей.

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    Рейтинг: +10683

    Алексей З 3 часа назад

    Тиша очередное бздиловатое создание нынешней России.
    Почему бы тебе в эфире федерального канала не сказать , что это решение НЕПРАВИЛЬНОЕ и играть надо было на НЕЙТРАЛЬНОМ поле.
    Как же больше не позовут и останешься без газпромовской подачки.
    Всех вас покупают, как простых дешёвок и поёте , что закажут.
    Стыдоба. !

    3
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    Рейтинг: +403

    kazak1975 3 часа назад

    Какой-то blm по- спартачьи. Скоро начнут ныть, что никто на колено перед ними не встаёт, а значит за людей не считает. Такая вот ноющая красно- белая ****. А Тихонов- прав.

    1
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    Рейтинг: +10683

    Алексей З > kazak1975 3 часа назад

    Такую ПРОДАЖНУЮ на корню Россию создали ваши выходцы, из кооператива " Озеро".
    Или что ваши Родимовы, Аршавины и Быстровы что-то вещают честное и справедливое ?
    Нет , только то на что даёт добро Газпром-медиа.
    Дело вовсе не в том кто за кого играл , дело в смелости и честности. Путинизм превратил страну в проституток...

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    Рейтинг: +15280

    Barmaleushka > Алексей З 2 часа назад

    Z

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    Рейтинг: +1644

    Vitaga > Алексей З 1 час назад

    радимов и быстров просто недалекие пустые люди. часто несут бред. в отличие от них Аршавин умен. и резок. смел и честен. страну в проститутку превратить нельзя. правителей можно. только не всё так печально. реально 80-90% населения поддерживает сейчас Путина.

    0
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    Рейтинг: +10683

    Алексей З > Barmaleushka 1 час назад

    Долба...б , конечно поедут . Не зря для вас Зарема и напомнила про 1939-ый.
    Вы бараны не догоняете , к чему всё катится ?

    0
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    Рейтинг: +15280

    Barmaleushka > Алексей З 53 минуты назад

    Федуниха катится в опу ? Федуниху расстреляют по 58-й ? Отправят воевать с Финляндией ?
    ZZZZZZZZZZZZZZZZ

    0
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    Рейтинг: +10683

    Алексей З > Barmaleushka 45 минут назад

    Не пойму , а почему ты не на фронте или ссуч..ча..ра готовишь себя в вертухаи ?
    Вас тут много таких , за крохи с барского стола и мать не пожалеете.
    Дерзай пёс !!!

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    Рейтинг: +15280

    Barmaleushka > Алексей З 35 минут назад

    ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

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    Рейтинг: +15280

    Barmaleushka 3 часа назад

    Поедут , не куда не денутся . Но повыёживаться - святое дело (фирменный стиль).

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    Рейтинг: +8008

    R_a_i_n > Barmaleushka 3 часа назад

    А у вас фирменный стиль админка)))

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    Рейтинг: +15280

    Barmaleushka > R_a_i_n 3 часа назад

    Ну про этот стиль в основном только вы и говорите , а за нытье ваше все знают .

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    Рейтинг: +18070

    Persona_non_Grata > Barmaleushka 2 часа назад

    Ну если отстаивание своей точки зрения и борьба с несправедливостью, лживостью, продажностью, 2-ми стандартами - нытье, то тогда да, мы - нытики !!! А остальные просто смирились, скурвились и подстроились (((

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    Рейтинг: +8008

    R_a_i_n > Barmaleushka 2 часа назад

    Мы говорим ,так-как можем. Остальные пока молчат просто. Пока еще молчат.

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    Рейтинг: +15280

    Barmaleushka > R_a_i_n 1 час назад

    Да вы будете ныть , пока вас не сделают вечными чемпионами . Всегда ныть . Всегда . Как будто все вам должны .

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    Рейтинг: +8008

    R_a_i_n > Barmaleushka 1 час назад

    Так как ты сейчас что ли ноешь?? Ну и по поводу нытья вообще...когда в нашем футболе полнейший беспредел в угоду Зенита, Спартак единственный кто может что-то говорить. Или ты думаешь, что лучше молча терпеть вашу вонь?

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    Рейтинг: +15280

    Barmaleushka > R_a_i_n 1 час назад

    Почему "единственный кто может" ? Что остальным мешает ?
    Самая сильная вонь пока от вашей бабы исходит , которая хайпует поливая гамном Зенит .

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    Рейтинг: +1644

    Vitaga 4 часа назад

    он 100% прав. что за дурдом? как можно отказываться от своей работы? сейчас получается все могут сказать- мы спросим у своих работников - будут ли они работать? и если они вдруг откажутся - то и работать не надо

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    Рейтинг: +979

    jek718875 4 часа назад

    Матч состоится в любую погоду..., ждём и надеемся на бой

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