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  • «Езжайте и обыграйте «Зенит» в Санкт-Петербурге, какие проблемы?». Тихонов – «Спартаку»

«Езжайте и обыграйте «Зенит» в Санкт-Петербурге, какие проблемы?». Тихонов – «Спартаку»

18 июня 2022, 08:39
22

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов раскритиковал московский клуб за мысли о бойкоте матча за Суперкубок России против «Зенита».

«Один из руководителей «Спартака» говорит: «Мы соберемся и спросим у игроков». При чем здесь игроки? Футболисты должны выходить и играть. Что это такое?

Захотят они играть или не захотят. Что это за бред вообще? Как это футболист может не захотеть играть в футбол? Езжайте и обыграйте «Зенит» в Санкт-Петербурге, какие проблемы?

Это всe в вас. Какая разница: сильнее быть на домашней арене или на другой», – сказал Тихонов.

  • Игра должна состояться 9 июля на «Газпром Арене».
  • «Зенит» – чемпион России, «Спартак» – обладатель Кубка страны.
  • Москвичи недовольны местом проведения встречи.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Тихонов Андрей
Комментарии (22)
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NewLife
1655532313
Тиша ссучился, стал рупором срач тв, но насчет бреда Мележикова он прав.
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Январь 59
1655533371
В этой встрече буду болеть за Спартак. И буду аплодировать стоя , если с Спартак победит. Но главное, что бы игра прошла без всяких инцидентов, без грубостей, травм, судейских косяков, без американоподобного хамства.
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Vitaga
1655535536
он 100% прав. что за дурдом? как можно отказываться от своей работы? сейчас получается все могут сказать- мы спросим у своих работников - будут ли они работать? и если они вдруг откажутся - то и работать не надо
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kazak1975
1655538279
Какой-то blm по- спартачьи. Скоро начнут ныть, что никто на колено перед ними не встаёт, а значит за людей не считает. Такая вот ноющая красно- белая ****. А Тихонов- прав.
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vladimir-7
1655539693
Тихонов: " Езжайте и обыгрывайте Зенит в Санкт-Петербурге, какие проблемы?", обыграть, вот в чем проблема. Если спартак проиграет, то есть хорошая отмазка, это ссылка на нового тренера, а если проиграет, то на питерских болельщиков и на место проведения игры и судей.
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Генрих1212
1655540367
Зенит раскатает Спартак, что на своем , что на Дальнем Востоке. Просто о сильнее на голову.. Вопрос в справедливости , матч нужно проводить на нейтральном поле. Все остальное , страсти болельщиков..
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vladimir-7
1655541296
Ф чего РФС не проведет эту встречу на нейтральном поле, много было предложений, однако, зная указание сверху, стал искать обоснованность выбора арены, да и понаблюдать за схваткой болельщиков, вот уж удовольствие у них в РПЛ и РФС.
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paracetamol
1655543284
Щас Зенит как выпустит Бакаева, так и конец хрюшам придет! Вот чего они боятся.
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zigbert
1655549063
Легко сказать -"езжайте и выигрываете". Тихонову наверное известно где лучше играть, на чужом или на своем поле. Мало того что Зенит и без того сильней Спартака, так еще им и предоставляют преимущество своего поля. А ведь Спартак даже не заикался на проведение матча на "Открытие Арене". Нейтральное поле устроило бы обе стороны и никаких споров не было бы. С таким решением РФС и РПЛ показали что эти организации находятся под влиянием Газпрома.
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portero
1655562315
Андрюха мужик!!!!
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