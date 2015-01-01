«Езжайте и обыграйте «Зенит» в Санкт-Петербурге, какие проблемы?». Тихонов – «Спартаку»

Легко сказать -"езжайте и выигрываете". Тихонову наверное известно где лучше играть, на чужом или на своем поле. Мало того что Зенит и без того сильней Спартака, так еще им и предоставляют преимущество своего поля. А ведь Спартак даже не заикался на проведение матча на "Открытие Арене". Нейтральное поле устроило бы обе стороны и никаких споров не было бы. С таким решением РФС и РПЛ показали что эти организации находятся под влиянием Газпрома.
Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов раскритиковал московский клуб за мысли о бойкоте матча за Суперкубок России против «Зенита».
«Один из руководителей «Спартака» говорит: «Мы соберемся и спросим у игроков». При чем здесь игроки? Футболисты должны выходить и играть. Что это такое?
Захотят они играть или не захотят. Что это за бред вообще? Как это футболист может не захотеть играть в футбол? Езжайте и обыграйте «Зенит» в Санкт-Петербурге, какие проблемы?
Это всe в вас. Какая разница: сильнее быть на домашней арене или на другой», – сказал Тихонов.