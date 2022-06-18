«Езжайте и обыграйте «Зенит» в Санкт-Петербурге, какие проблемы?». Тихонов – «Спартаку»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов раскритиковал московский клуб за мысли о бойкоте матча за Суперкубок России против «Зенита».

«Один из руководителей «Спартака» говорит: «Мы соберемся и спросим у игроков». При чем здесь игроки? Футболисты должны выходить и играть. Что это такое?

Захотят они играть или не захотят. Что это за бред вообще? Как это футболист может не захотеть играть в футбол? Езжайте и обыграйте «Зенит» в Санкт-Петербурге, какие проблемы?

Это всe в вас. Какая разница: сильнее быть на домашней арене или на другой», – сказал Тихонов.