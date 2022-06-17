Агент назвал дату возвращения Головина в расположение «Монако»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал, что отпуск игрока, который он проводит в России, подходит к концу.

«Сейчас Саша пока находится дома. Завтра он вылетает в «Монако», а уже послезавтра у них начинается первый сбор. 19-го числа начинается тренировочный процесс», – сообщил агент.