Агент назвал дату возвращения Головина в расположение «Монако»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал, что отпуск игрока, который он проводит в России, подходит к концу.
«Сейчас Саша пока находится дома. Завтра он вылетает в «Монако», а уже послезавтра у них начинается первый сбор. 19-го числа начинается тренировочный процесс», – сообщил агент.
- В прошедшем сезоне Головин провел 40 матчей, забил 4 гола и сделал 8 ассистов.
- Монегаски финишировали на 3-м месте в Лиге 1 и сыграют в квалификации ЛЧ.
Источник: «Спорт-Экспресс»