Бабаян: «На легионеров ЦСКА оказывалось давление, чтобы они покинули страну»

Экс-тренер ЦСКА Григорий Бабаян высказался о результатах команды в сезоне-2021/22.

«В ЦСКА мы остались недовольны результатом, до марта была надежда, что мы поборемся за второе место, но потом возникли проблемы.

Они были связаны с внутренними делами, которые касались в том числе финансов, поскольку легионеры не могли вывести зарплату из России. Плюс было давление на тех же легионеров, чтобы они покинули страну.

Ну и затем российские клубы исключили из еврокубков, и по факту, пятое или второе место никак не отличалось. Но, как спортсмен, ты все равно должен стремиться к победе, несмотря на обстоятельства», – сказал Бабаян.