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Бабаян: «На легионеров ЦСКА оказывалось давление, чтобы они покинули страну»

Экс-тренер ЦСКА Григорий Бабаян высказался о результатах команды в сезоне-2021/22.

«В ЦСКА мы остались недовольны результатом, до марта была надежда, что мы поборемся за второе место, но потом возникли проблемы.

Они были связаны с внутренними делами, которые касались в том числе финансов, поскольку легионеры не могли вывести зарплату из России. Плюс было давление на тех же легионеров, чтобы они покинули страну.

Ну и затем российские клубы исключили из еврокубков, и по факту, пятое или второе место никак не отличалось. Но, как спортсмен, ты все равно должен стремиться к победе, несмотря на обстоятельства», – сказал Бабаян.

  • Бабаян работал в ЦСКА с лета 2021 года.
  • Команда в прошедшем сезоне заняла 5-е место в РПЛ.

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Источник: Vesti.kz

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Комментарии2
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    Рейтинг: +10657

    Алексей З 2 часа назад

    Х танцору яйца мешают, так и здесь всегда причину найти можно, но только не свою непрофпригодность..

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    Рейтинг: +65591

    portero 2 часа назад

    Всё идет к тому что все леги сбегут.... и сбежали бы сейчас, но такое дно невостребованно, поэтому и заколачивают в РПЛ бабки, которых им никто больше не заплатит....

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