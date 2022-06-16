Хачатурянц прокомментировал увеличение расходов на судейство в РПЛ

Президент РПЛ и председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц высказался о решении клубов лиги увеличить расходы на судейство и организацию системы VAR.

Финансирование повысится с 775,3 до 937,2 миллиона рублей за 4 ближайших сезона.

Предполагается, что в новом сезоне вознаграждение главного арбитра вырастет в среднем со 100 до 174 тысяч рублей за матч.

Помощники судьи будут получать 87 000 рублей за игру вместо 47 850.

«Сегодня приняты важнейшие решения, которые помогут нам выполнить основные задачи реформы судейства в российском футболе, и я хотел бы отдельно поблагодарить за эту работу руководителя департамента судейства РФС Павла Каманцева.

Мы давно планировали это и претворяем в жизнь: очень важно, что заработные платы арбитров РПЛ будут увеличены, и наши судьи будут получать достойные деньги», – сказал Хачатурянц.