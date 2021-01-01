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Хачатурянц прокомментировал увеличение расходов на судейство в РПЛ

Президент РПЛ и председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц высказался о решении клубов лиги увеличить расходы на судейство и организацию системы VAR.

  • Финансирование повысится с 775,3 до 937,2 миллиона рублей за 4 ближайших сезона.
  • Предполагается, что в новом сезоне вознаграждение главного арбитра вырастет в среднем со 100 до 174 тысяч рублей за матч.
  • Помощники судьи будут получать 87 000 рублей за игру вместо 47 850.

«Сегодня приняты важнейшие решения, которые помогут нам выполнить основные задачи реформы судейства в российском футболе, и я хотел бы отдельно поблагодарить за эту работу руководителя департамента судейства РФС Павла Каманцева.

Мы давно планировали это и претворяем в жизнь: очень важно, что заработные платы арбитров РПЛ будут увеличены, и наши судьи будут получать достойные деньги», – сказал Хачатурянц.

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Источник: сайт РПЛ

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