Хачатурянц прокомментировал увеличение расходов на судейство в РПЛ

Президент РПЛ и председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц высказался о решении клубов лиги увеличить расходы на судейство и организацию системы VAR.
- Финансирование повысится с 775,3 до 937,2 миллиона рублей за 4 ближайших сезона.
- Предполагается, что в новом сезоне вознаграждение главного арбитра вырастет в среднем со 100 до 174 тысяч рублей за матч.
- Помощники судьи будут получать 87 000 рублей за игру вместо 47 850.
«Сегодня приняты важнейшие решения, которые помогут нам выполнить основные задачи реформы судейства в российском футболе, и я хотел бы отдельно поблагодарить за эту работу руководителя департамента судейства РФС Павла Каманцева.
Мы давно планировали это и претворяем в жизнь: очень важно, что заработные платы арбитров РПЛ будут увеличены, и наши судьи будут получать достойные деньги», – сказал Хачатурянц.
Источник: сайт РПЛ