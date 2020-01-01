Осинькин отказался комментировать интерес со стороны «Спартака»

Блд, ну всякую Ху...ню лепят , лишь бы Спартака куда-нибудь вставить.
В редакциях от газпрома заказ , по делу и нет упоминать Спартак , лучше в негативе. Создают ореол самой скандальной и не благополучной команды.
Как на эту бредятину реагируют болелы , показал финал Кубка и красно-белые, поющие Лужники.
"Доброжелатели " и прочая Х...та, только задумайтесь ( если есть чем),
в прошлом году Спартак был 2-ым, в этом взял Кубок. Лучше нас только Зенит выступает , но там и бюджет немеренный.
Всё у нас заш...ись, на зло вам !!!
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отреагировал на слухи по поводу своего будущего.
«Я не хочу ни комментировать слухи, ни подтверждать их каким-то образом. На сегодняшний день я работаю. Каждый мой шаг связан с тем, чтобы «Крылья» были сильнее.
Интерес «Спартака»? Мне сложно комментировать эти моменты. Если вам нужна такая информация, то спросите у Каттани. Я сейчас хочу сконцентрироваться лишь на работе в «Крыльях», – сказал Осинькин.
- Тренер работает в «Крыльях» с лета 2020 года.
- Его контракт с клубом действует до июня 2024-го.
- В прошедшем сезоне самарцы финишировали в РПЛ выше «Спартака» – 8-е место против 10-го.