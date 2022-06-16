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  • Осинькин отказался комментировать интерес со стороны «Спартака»

Осинькин отказался комментировать интерес со стороны «Спартака»

16 июня 2022, 20:53
1

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отреагировал на слухи по поводу своего будущего.

«Я не хочу ни комментировать слухи, ни подтверждать их каким-то образом. На сегодняшний день я работаю. Каждый мой шаг связан с тем, чтобы «Крылья» были сильнее.

Интерес «Спартака»? Мне сложно комментировать эти моменты. Если вам нужна такая информация, то спросите у Каттани. Я сейчас хочу сконцентрироваться лишь на работе в «Крыльях», – сказал Осинькин.

  • Тренер работает в «Крыльях» с лета 2020 года.
  • Его контракт с клубом действует до июня 2024-го.
  • В прошедшем сезоне самарцы финишировали в РПЛ выше «Спартака» – 8-е место против 10-го.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Осинькин Игорь
Комментарии (1)
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zigbert
1655444467
Переговоры по тренеру были и с несколькими российскими специалистами. Не исключено что к Осинькину было такое обращение. Его работа в Крылья Советах вызывает уважение.
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