Примера пожаловалась на «ПСЖ» в УЕФА, обвинив клуб в нарушении ФФП. В мае жаловались в Евросоюз

Примера на прошлой неделе подала жалобу в ФИФА на «ПСЖ».

Жалоба связана с предположительными нарушениями финансового фэйр-плей французским клубом.

В мае испанцы направили жалобу в Евросоюз, напомнив об убытках «ПСЖ» за прошлый год и возмутившись подписанием нового контракта с Килианом Мбаппе.