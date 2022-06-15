Примера пожаловалась на «ПСЖ» в УЕФА, обвинив клуб в нарушении ФФП. В мае жаловались в Евросоюз

Примера на прошлой неделе подала жалобу в ФИФА на «ПСЖ».
Жалоба связана с предположительными нарушениями финансового фэйр-плей французским клубом.
В мае испанцы направили жалобу в Евросоюз, напомнив об убытках «ПСЖ» за прошлый год и возмутившись подписанием нового контракта с Килианом Мбаппе.
- На Мбаппе претендовал «Реал». Его приход в мадридский клуб повысил бы коммерческую привлекательность Примеры.
- Ранее сообщались финансовые условия сделки Мбаппе и «ПСЖ».
- Например, за подпись игрок получит 130 миллионов евро в качестве бонуса.
Источник: Reuters