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Примера пожаловалась на «ПСЖ» в УЕФА, обвинив клуб в нарушении ФФП. В мае жаловались в Евросоюз

Примера на прошлой неделе подала жалобу в ФИФА на «ПСЖ».

Жалоба связана с предположительными нарушениями финансового фэйр-плей французским клубом.

В мае испанцы направили жалобу в Евросоюз, напомнив об убытках «ПСЖ» за прошлый год и возмутившись подписанием нового контракта с Килианом Мбаппе.

  • На Мбаппе претендовал «Реал». Его приход в мадридский клуб повысил бы коммерческую привлекательность Примеры.
  • Ранее сообщались финансовые условия сделки Мбаппе и «ПСЖ».
  • Например, за подпись игрок получит 130 миллионов евро в качестве бонуса.

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Источник: Reuters

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Комментарии1
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    Рейтинг: +13990

    Fusballer 1 час назад

    Пендосам жаловаться надо. Они там хозяева.

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